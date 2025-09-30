szeptember 30., kedd

Jeromos névnap

Hírlevél
Debrecen

2 órája

Remekelt a debreceni Pusztai Dóra

Címkék#DSI Debrecen#Anouk Danna#Pusztai Dóra#Debrecen

Haon.hu

A festői szépségű tengerparti máltai kisváros adott otthont a vasárnapi viadalnak, amely versenyen a DSI Debrecen kiválósága, Pusztai Dóra is rajthoz állt. A női mezőnynek 750 méter kellett úszni, 20 kilométer következett kerékpáron, végül 5000 métert futás után értek be a célba. Dóra remek teljesítménnyel, 01:08:09-es idővel a győztes svájci Anouk Danna és a másodiként befutó francia Laly Porentru mögött, legjobb magyarként a 3. helyen ért célba – írta a dsidebrecen.hu. 

Pusztai Dóra nyilatkozatát itt olvashatja. 

 

