Remekelt a debreceni Pusztai Dóra

A festői szépségű tengerparti máltai kisváros adott otthont a vasárnapi viadalnak, amely versenyen a DSI Debrecen kiválósága, Pusztai Dóra is rajthoz állt. A női mezőnynek 750 méter kellett úszni, 20 kilométer következett kerékpáron, végül 5000 métert futás után értek be a célba. Dóra remek teljesítménnyel, 01:08:09-es idővel a győztes svájci Anouk Danna és a másodiként befutó francia Laly Porentru mögött, legjobb magyarként a 3. helyen ért célba – írta a dsidebrecen.hu.

