Annyi balhé volt a hajdú-bihari meccseken, hogy a fegyelmi bizottság alig győzi elbírálni

A vármegyei kupa 2. fordulója után számoltunk be arról, hogy 16 meccsen 8(!) kiállítás volt. Szabálytalanságokból múlt hétvégén sem volt hiány a hajdú-bihari fociban, több meccsen is akadt balhé. Összeszedtük, hogy az I., a II. és a III. osztály legutóbbi fordulójában melyik találkozókon mutatták fel a játékvezetők a piros lapot.

A hajdú-bihari játékvezetők többször is felmutatták a piros lapot

A Kabai Meteorit–Sárréti DSK meccseken dúlt a balhé

A vármegyei I. osztály U21-es bajnokságában egy meccsen volt kiállítás, igaz azon négy is! A Kabai Meteorit–Sárréti DSK találkozón két hazai és két vendégjátékos mehetett hamarabb az öltözőbe, ugyanakkor ezen a 2–0-ás végeredménnyel záruló összecsapáson még volt 11 sárga lap is.

találkozón mehetett hamarabb az öltözőbe, ugyanakkor ezen a 2–0-ás végeredménnyel záruló összecsapáson még volt is. A felnőttek párharcában is négy alkalommal (kétszer a házigazdáknak, kétszer a vendégeknek) villant a piros lap, hétszer pedig a sárga kártya. A pikáns ütközetet (1–1) követően szűkszavúan értékeltek az edzők. – Kiegyenlített mérkőzésen igazságos döntetlen született! – mondta a Kaba trénere, Tóth Péter. A Sárrétudvari mestere, Szabó Lajos sejtelmesen fogalmazott:

Aki látta a mérkőzést, az ne mondja, hogy nem látta, aki nem látta, ne mondja, hogy látta. No komment!

– tette hozzá.

Több másodosztályú találkozón is volt piros lap; a harmadosztályban egyik csapat sem fogyatkozott meg

A vármegyei másodosztály ifi bajnokságában gyakran előfordul, hogy kiállítanak valakit, de hogy egy meccsen három piros lap is legyen, az már sokkal ritkább. Azonban a Görbeháza–Egyek mérkőzésen a játékvezető 3 alkalommal mutatta fel a piros színű kártyát (a vendégek három játékosának), 4-szer pedig a sárgát. A vendégek a hármas emberhátrány ellenére is két góllal nyertek.

mérkőzésen a játékvezető 3 alkalommal mutatta fel a piros színű kártyát (a vendégek három játékosának), 4-szer pedig a sárgát. A vendégek a hármas emberhátrány ellenére is két góllal nyertek. A felnőtteknél a Józsa–Nyírmártonfalva találkozó nagyon szoros, végletekig kiélezett volt. A vendégek futballistája, Tóth Tamás a 90+2. percben előbb gólt lőtt, majd ahogyan a kispadhoz futott, kiállították. Hozzá kell tenni, hogy a hazai vezetőedző, Szabó Mátyás is piros lapot kapott – a 2–3-as végeredményt hozó mérkőzés dulakodással ért véget. A vendégek egyébként már az 53. percben megfogyatkoztak.

– Két meccs óta emberelőnyben nem tudjuk megnyerni a mérkőzéseinket, pedig megvannak a helyzeteink. Remélem, minél hamarabb rendezni tudjuk sorainkat.

Sajnos, a következetesség nem a játékvezetők erénye. De a kompenzálás az igen!

– fogalmazta meg gondolatait Szabó Mátyás. A Nyírmártonfalva mestere, Konyári Sándor sem kertelt. – A hazai játékosok végtelenül korrektek voltak, sajnos a fejétől bűzlik a hal! Ilyen példát nem mutathat sem egy edző, sem egy sportegyesületi vezető. Nem a pályára való, amit a hazaiak vezetői tanúsítottak a győztes gólunk után.

A gólt szerző, hozzám kifutó játékosnak nekimenni bent a pályán, nem sportszerű. És emiatt mi kaptunk jogtalanul piros lapot.

Ettől függetlenül nagyot küzdöttünk, majd egy félidőt emberhátrányban játszva is sikerült begyűjteni mindhárom pontot. Lassan összeáll a csapat! – mondta.

Valamelyest meglepő, hogy ezúttal a harmadosztályú meccseken a pályán egyik csapat sem került hátrányba. Csupán egy kiállítás volt: a Hajdúhadház II.–Martinka rangadón a vendégek csapatvezetője kapott piros lapot.

A fegyelmi bizottság tagjai tehát most nincsenek könnyű helyzetben. Ha elbírálták a történteket, közzétesszük, mennyi eltiltás vár a kiállított játékosokra, edzőkre.

