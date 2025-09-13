szeptember 13., szombat

DEAC

1 órája

Öt világbajnoki címet szereztek a DEAC mazsorettesei

Győrött rendezték a World Championship of Majorette-sport & Merry Majorette International Cup nevű világbajnokságot.

Haon.hu
Forrás: DEAC

A helyszín a Győri Egyetem Sportcsarnoka volt, ahol mintegy 700 versenyző lépett szőnyegre. A DEAC mazsorettsport több kategóriában is érdekelt volt, és a lányok igazán kitettek magukért, ugyanis több éremmel térhettek haza.

Beke Enikő két kategóriában is világbajnoki címet szerzett, rajta kívül a Mace, a Mix és a Flag Mini csapatunk is első helyen végzett. – Fantasztikus élményekkel, rengeteg éremmel és csodás eredményekkel tértünk haza. Csapatunk és egyéni versenyzőink egyaránt bebizonyították, hogy kemény munkával, kitartással és összefogással bármit el lehet érni. Bár a verseny előtti felkészülésünk nem úgy alakult, ahogy terveztük, mégis mindent megtettünk, hogy a maximumot hozzuk ki magunkból – nyilatkozta a klub honlapján a kétszeres világbajnok Beke Enikő.

 

