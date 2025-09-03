1 órája
Túl a kard egyéni küzdelmein Osváth Richárd
Szeptember 2. és 7. közötti a dél-koreai Ikszanban rendezik a kerekesszékes vívó-világbajnokságot. A DEAC sportolója, Osváth Richárd már az első napon érdekelt volt.
Osváth Attila
Forrás: DEAC
A DEAC vívójának szereplése még nem ért véget a koreai világbajnokságon, ugyanis szerdán a kardcsapat tagjaként is érdekelt lesz, valamint szombaton tőr egyéniben, majd vasárnap csapatban is pengét ragad – írta az egyetemi klub oldala, ahol a teljes beszámoló elolvasható.
Kerekesszékes vívó-világbajnokság, kard egyéni, Ikszan
A 32 között: Osváth–Karpov (orosz) 15:9
Vigaszág
Osváth–Schmidt (német) 15:13
3. helyért: Li (kínai)–Osváth 15:8