Vívás

1 órája

Ezüstérmet szerzett Osváth Richárd

Az Ikszanban zajló kerekesszékes vívó-világbajnokságon Osváth Richárd a kardszámok után ma tőr egyéniben volt érdekelt. A Debreceni Egyetem sportklubjának vívója egész nap remek teljesítményt nyújtott, és meg sem állt a döntőig, ahol végül ezüstérmes lett – írta a deac.hu. 

Kerekeszékes vívó-világbajnokság, tőr egyéni, Ikszan

A 32 között: Osváth–Kaplan (amerikai) 15:6

Nyolcaddöntő: Osváth–Platania Parisi (olasz) 15:8

Negyeddöntő: Osváth–Akkaya (török) 15:7

Elődöntő: Osváth–Betti (olasz) 15:7

Döntő: Zong (kínai)–Osváth 15:9


 

