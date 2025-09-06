Vívás
1 órája
Ezüstérmet szerzett Osváth Richárd
Az Ikszanban zajló kerekesszékes vívó-világbajnokságon Osváth Richárd a kardszámok után ma tőr egyéniben volt érdekelt. A Debreceni Egyetem sportklubjának vívója egész nap remek teljesítményt nyújtott, és meg sem állt a döntőig, ahol végül ezüstérmes lett – írta a deac.hu.
Kerekeszékes vívó-világbajnokság, tőr egyéni, Ikszan
A 32 között: Osváth–Kaplan (amerikai) 15:6
Nyolcaddöntő: Osváth–Platania Parisi (olasz) 15:8
Negyeddöntő: Osváth–Akkaya (török) 15:7
Elődöntő: Osváth–Betti (olasz) 15:7
Döntő: Zong (kínai)–Osváth 15:9
