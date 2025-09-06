Ezüstérmet szerzett Osváth Richárd

Az Ikszanban zajló kerekesszékes vívó-világbajnokságon Osváth Richárd a kardszámok után ma tőr egyéniben volt érdekelt. A Debreceni Egyetem sportklubjának vívója egész nap remek teljesítményt nyújtott, és meg sem állt a döntőig, ahol végül ezüstérmes lett – írta a deac.hu.

Kerekeszékes vívó-világbajnokság, tőr egyéni, Ikszan A 32 között: Osváth–Kaplan (amerikai) 15:6 Nyolcaddöntő: Osváth–Platania Parisi (olasz) 15:8 Negyeddöntő: Osváth–Akkaya (török) 15:7 Elődöntő: Osváth–Betti (olasz) 15:7 Döntő: Zong (kínai)–Osváth 15:9