1 órája
Ekkor vehetünk végső búcsút Dzsudzsák Balázs egykori edzőjétől
Mindenkivel közvetlen volt az egykori edző és játékvezető. Opre Mihály 75 évet élt.
Elhunyt Opre Mihály
Forrás: DVKLSZ-archív
Ahogyan azt múlt héten közöltük: 75 éves korában elhunyt a hajdú-bihari és a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei futballközegben sokak által ismert Opre Mihály, aki edzőként, majd játékvezetőként is tevékenykedett. Felnőtt- és utánpótlás-csapatokat is irányított, több NB I.-es futballistának volt a trénere, köztük a Debreceni VSC csapatkapitányának, Dzsudzsák Balázsnak is.
Népszerű volt Opre Mihály
Sokan kedvelték, hiszen mindenkivel közvetlen volt, valamennyiszer mondott egy-két biztató szót a sporttársaknak.
Opre Mihálytól szeptember 18-án, csütörtökön délben vehetünk végső búcsút a Debreceni Köztemető 2. sz. ravatalozó termében. A temetés a görögkatolikus egyház szertartása szerint lesz.