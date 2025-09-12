Ekkor vehetünk végső búcsút Dzsudzsák Balázs egykori edzőjétől

Ahogyan azt múlt héten közöltük: 75 éves korában elhunyt a hajdú-bihari és a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei futballközegben sokak által ismert Opre Mihály, aki edzőként, majd játékvezetőként is tevékenykedett. Felnőtt- és utánpótlás-csapatokat is irányított, több NB I.-es futballistának volt a trénere, köztük a Debreceni VSC csapatkapitányának, Dzsudzsák Balázsnak is.

Jövő héten lesz Opre Mihály temetése.

Népszerű volt Opre Mihály

Sokan kedvelték, hiszen mindenkivel közvetlen volt, valamennyiszer mondott egy-két biztató szót a sporttársaknak.