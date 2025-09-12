szeptember 12., péntek

Gyász

1 órája

Ekkor vehetünk végső búcsút Dzsudzsák Balázs egykori edzőjétől

Mindenkivel közvetlen volt az egykori edző és játékvezető. Opre Mihály 75 évet élt.

Haon.hu
Ekkor vehetünk végső búcsút Dzsudzsák Balázs egykori edzőjétől

Elhunyt Opre Mihály

Forrás: DVKLSZ-archív

Ahogyan azt múlt héten közöltük: 75 éves korában elhunyt a hajdú-bihari és a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei futballközegben sokak által ismert Opre Mihály, aki edzőként, majd játékvezetőként is tevékenykedett. Felnőtt- és utánpótlás-csapatokat is irányított, több NB I.-es futballistának volt a trénere, köztük a Debreceni VSC csapatkapitányának, Dzsudzsák Balázsnak is. 

opre mihály
Jövő héten lesz Opre Mihály temetése.

Népszerű volt Opre Mihály

Sokan kedvelték, hiszen mindenkivel közvetlen volt, valamennyiszer mondott egy-két biztató szót a sporttársaknak.

Opre Mihálytól szeptember 18-án, csütörtökön délben vehetünk végső búcsút a Debreceni Köztemető 2. sz. ravatalozó termében. A temetés a görögkatolikus egyház szertartása szerint lesz. 

 

