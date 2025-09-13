Újabb világsztárok a Nagyerdei Stadionban! Micsoda nevek!

A közelmúltban hozzászokhattak a debreceni szurkolók és futballszeretők, hogy az izraeli konfliktus miatt a hazai meccseit a Nagyerdei Stadionban vívja a kék-fehér mezes válogatott. Természetesen minden sportkedvelő azt mondaná, bárcsak ne történne ilyen, de ha már így alakult, annak az egynek örülhetnek a szurkolók, hogy igazi világklasszisok játszanak a hajdúsági komplexumban. Legutóbb az olasz labdarúgó-válogatott vendégeskedett a cívisvárosban, újabb sztárokkal gazdagodott tehát a Nagyerdei Stadion portfóliója. Olaszország után ki lesz a következő?

Olaszország: Nicolo Barrella is játszott a Nagyerdei Stadionban. Forrás: Katona Ákos

Olaszország két bekket is ad

A héten a Squadra Azzurra játszott a hajdúsági városban, akik rögtön két hátvédet is adnak az „álomcsapatnak”. Amellett, hogy nagy volt a verseny, hogy Donnarumma vagy Courtois „védjen”. A belgára esett a választásunk, a védelemben pedig Di Lorenzo mellett Bastoni, valamint Rúben Dias és Nuno Mendes is helyet kapott. A középpálya azonban egészen elképesztő, gyakorlatilag kijelenthető: bármelyik topklub elfogadná a Bernardo Silva, Kevin De Bruyne, Martin Odegaard triót. A norvég irányító egyébként eddigi karrierje egyik legjobb meccsét játszotta Debrecenben, hiszen három gólpasszt is kiosztott Izrael ellen.

Martin Odegaard élete egyik legjobb meccsét játszotta Debrecenben. Forrás: Napló-archív

A csatársor sem gyenge

A támadók tekintetében picit nehezebb volt a helyzetünk, hiszen a két szélén nem klasszikus értelemben „játszana” a csapat. Kezdjük a jobbszélső pozíciójával, ahol más nem is merülhetne fel, mint a fiatalon elhunyt Diogo Jota, akinek szomorú esetén még most is meghasad a szívünk. Centerben a norvég gólgép, Erling Haaland kapott helyet, míg a balszélen „kényszermegoldásként” Federico Dimarco játszana. Az Internazionale szárnyvédője karrierje során többször szerepelt itt, így biztosan megoldaná feladatait.

A Nagyerdei Stadionban pályára lépett világsztárok legjobb kezdője: