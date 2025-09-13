szeptember 13., szombat

Kornél névnap

24°
+26
+14
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Labdarúgás

1 órája

Újabb világsztárok a Nagyerdei Stadionban! Micsoda nevek!

Címkék#DVSC#Loki#Debrecen#Martin Odegaard#Nuno Mendes#vb selejtező#Debreceni VSC#Kevin De Bruyne

Az utóbbi időben Debrecen adott otthont az izraeli nemzeti együttes hazai meccseinek. Legutóbb Olaszország legjobbjai látogattak a cívisvárosba, de például Kevin De Bruyne is játszott a városban.

Orosz Krisztofer

A közelmúltban hozzászokhattak a debreceni szurkolók és futballszeretők, hogy az izraeli konfliktus miatt a hazai meccseit a Nagyerdei Stadionban vívja a kék-fehér mezes válogatott. Természetesen minden sportkedvelő azt mondaná, bárcsak ne történne ilyen, de ha már így alakult, annak az egynek örülhetnek a szurkolók, hogy igazi világklasszisok játszanak a hajdúsági komplexumban. Legutóbb az olasz labdarúgó-válogatott vendégeskedett a cívisvárosban, újabb sztárokkal gazdagodott tehát a Nagyerdei Stadion portfóliója. Olaszország után ki lesz a következő?

Olaszország
Olaszország: Nicolo Barrella is játszott a Nagyerdei Stadionban. Forrás: Katona Ákos

Olaszország két bekket is ad 

A héten a Squadra Azzurra játszott a hajdúsági városban, akik rögtön két hátvédet is adnak az „álomcsapatnak”. Amellett, hogy nagy volt a verseny, hogy Donnarumma vagy Courtois „védjen”. A belgára esett a választásunk, a védelemben pedig Di Lorenzo mellett Bastoni, valamint Rúben Dias és Nuno Mendes is helyet kapott. A középpálya azonban egészen elképesztő, gyakorlatilag kijelenthető: bármelyik topklub elfogadná a Bernardo Silva, Kevin De Bruyne, Martin Odegaard triót. A norvég irányító egyébként eddigi karrierje egyik legjobb meccsét játszotta Debrecenben, hiszen három gólpasszt is kiosztott Izrael ellen. 

CM20250325_Izrael-Norvégia_vb selejtező_HAON (16)
Martin Odegaard élete egyik legjobb meccsét játszotta Debrecenben. Forrás: Napló-archív

A csatársor sem gyenge 

A támadók tekintetében picit nehezebb volt a helyzetünk, hiszen a két szélén nem klasszikus értelemben „játszana” a csapat. Kezdjük a jobbszélső pozíciójával, ahol más nem is merülhetne fel, mint a fiatalon elhunyt Diogo Jota, akinek szomorú esetén még most is meghasad a szívünk. Centerben a norvég gólgép, Erling Haaland kapott helyet, míg a balszélen „kényszermegoldásként” Federico Dimarco játszana. Az Internazionale szárnyvédője karrierje során többször szerepelt itt, így biztosan megoldaná feladatait. 

A Nagyerdei Stadionban pályára lépett világsztárok legjobb kezdője: 

Courtois – Di Lorenzo, Rúben Dias, Bastoni, Nuno Mendes – Bernardo Silva, Kevin De Bruyne, Martin Odegaard – Dimarco, Haaland, Jota

Riccardo Calafiori üzenete a magyar szurkolóknak: 

Ajánljuk még:

 


 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu