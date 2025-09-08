56 perce
Gólözön a Nagyerdei Stadionban, hihetetlen izgalmak közepette nyert az olasz válogatott!
Az első félidőben az izraeliek egyértelműen jobbak voltak. A második játékrész fordulatokban gazdag volt, ezt egy darabig még elnéztük volna...
Mint ismert, az izraeli nemzeti együttes hétfő este Debrecenben a Nagyerdei Stadionban látta vendégül az olasz válogatottat. Nem volt zárt kapus a vb-selejtezős meccs, szurkolók is válthattak jegyet, körülbelül három ezren éltek is a lehetőséggel.
Az olasz válogatott tompa volt, az izraeliek erőn felül teljesítette?
Az első helyzet a közel-keletiek előtt adódott, de Gianluigi Donnarumma szögletre mentett. Noha a 4. percben a kék mezes házigazdák be is találtak, a gól egy azt megelőző szabálytalanság miatt nem volt érvényes. A 9. minutumban már cserélt is Izrael: a lesérülő Lemkin helyett Schlomo érkezett. A fehér szerelésben futballozó dél-európaiak is eljutottak a kapuig, ám az utolsó passzoknál pontatlannak bizonyultak.
Az izraeliek jóval közelebb jártak a vezetés megszerzéséhez. A 16. percben jobb szélen lódultak meg a labdával, egy beadást követően a menteni igyekvő Manuel Locatelli a saját kapujába talált (1–0).
A 31. percben Locatelli a felsőlécet találta el, majd Moise Kean nyolc méterről lőtt csúnyán a kapu mellé.
A 40. percben Sandro Tonali sem járt távolról sikerrel, azonban pillanatokkal később Mateo Retegui csapott le a játékszerre, majd Kean kegyetlenül kihasználta az előtte adódó ziccert (1–1).
Felpörögtek az események
Gennaro Gattuso szövetségi kapitány szavai után a fordulást követően felébredt az olasz válogatott, amely úgy tűnt, magasabb szintre kapcsolt, Kean bombaerős lövését Daniel Peretz hárította.
Aztán Nicoló Barelláék az 52. percben mégis gólt kaptak, Manor Salomon passzát követően Dor Peretz tíz méterről volt eredményes (2–1). De a túloldalon rögtön újabb találatot láttunk: Retegui labdaszerzése után Kean ismét bizonyította klasszisát, és a jobb alsóba talált (2–2). Meghúzta a váratlant a Squadra Azzurra, egy gyorsan elvégzett bedobás után Retegui már harmadjára asszisztált gólhoz, hisz Matteo Politano is élt a helyzetével (2–3).
Izrael-Olaszország mérkőzés a Nagyerdei StadionbanFotók: Katona Ákos
Az 59. percben először álltak jobban az olaszok, és bár Izrael könnyen egalizálhatott volna, Dan Biton kihagyta a kihagyhatatlant. Mindkét fél cserélt, hazai oldalon beállt Jehezkel, Baribo és Mizrahi, míg a túloldalon Orsolini és Frattesi.
Retegui helyzetét követően az izraeliek percei jöttek, ám ha Donnarumma éppen nem is tudott menteni, mindig volt egy olasz védő, aki blokkolt. A második félidőben egyértelműen pörgősebb volt a meccs, várható volt még az újabb gól.
A 81. percben a Frattesitől érkező labdát a csereként beálló Giacomo Raspadori pedig közelről beotorta a kapuba (2–4), ezzel úgy látszott, eldőlt a három pont sorsa, ám volt még fordulat bőven! Azonban az izraeliek az utolsó szalmaszálat igyekeztek megragadni, éltek is a lehetőséggel: a 87. percben Bastoni öngóljával szépítettek (3–4), majd Dor Peretz a 90. percben egalizált (4–4). Az olasz válogatottnak még erre is volt válasza, a Tonali megpattanó lövése a bal alsóban kötött ki, ezzel kialakult a 4–5-ös végeredmény.
A lefújás pillanataiban az olaszok összeölelkeztek, az izraeliek pedig összeroskadva a földre rogytak...
„Ezt tudja 50 millió forintért” - Korda Györgyéket nem kímélték a fellépésük után