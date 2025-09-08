Gólözön a Nagyerdei Stadionban, hihetetlen izgalmak közepette nyert az olasz válogatott!

Mint ismert, az izraeli nemzeti együttes hétfő este Debrecenben a Nagyerdei Stadionban látta vendégül az olasz válogatottat. Nem volt zárt kapus a vb-selejtezős meccs, szurkolók is válthattak jegyet, körülbelül három ezren éltek is a lehetőséggel.

Az olasz válogatott Izrael ellen nyert Debrecenben. Fotó: Katona Ákos

Az olasz válogatott tompa volt, az izraeliek erőn felül teljesítette?

Az első helyzet a közel-keletiek előtt adódott, de Gianluigi Donnarumma szögletre mentett. Noha a 4. percben a kék mezes házigazdák be is találtak, a gól egy azt megelőző szabálytalanság miatt nem volt érvényes. A 9. minutumban már cserélt is Izrael: a lesérülő Lemkin helyett Schlomo érkezett. A fehér szerelésben futballozó dél-európaiak is eljutottak a kapuig, ám az utolsó passzoknál pontatlannak bizonyultak.

Az izraeliek jóval közelebb jártak a vezetés megszerzéséhez. A 16. percben jobb szélen lódultak meg a labdával, egy beadást követően a menteni igyekvő Manuel Locatelli a saját kapujába talált (1–0).

A 31. percben Locatelli a felsőlécet találta el, majd Moise Kean nyolc méterről lőtt csúnyán a kapu mellé.

A 40. percben Sandro Tonali sem járt távolról sikerrel, azonban pillanatokkal később Mateo Retegui csapott le a játékszerre, majd Kean kegyetlenül kihasználta az előtte adódó ziccert (1–1).

Felpörögtek az események

Gennaro Gattuso szövetségi kapitány szavai után a fordulást követően felébredt az olasz válogatott, amely úgy tűnt, magasabb szintre kapcsolt, Kean bombaerős lövését Daniel Peretz hárította.