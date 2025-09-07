szeptember 7., vasárnap

Labdarúgás

1 órája

Úton van Debrecenbe az olasz válogatott, jön Buffon és Gattuso is! – ekkor láthatod majd a világsztárokat

Vasárnap már jelen lesznek a mecs helyszínén. A világsztárokkal teletűzdelt olasz válogatott vajon mire lesz képes a szerényebb játékoskerettel redelkező, ugyanakkor az utóbbi időben több meglepetést is okozó Izrael ellen?

Tóth Huba Elemér

Ahogyan arról már írtunk: szeptember 8-án, hétfőn 20:45-től rendezik meg az Izrael–Olaszország FIFA labdarúgó-mérkőzést Debrecenben, a Nagyerdei Stadionban. Ennek kapcsán összeszedtünk mindent, amit tudni kell az izraeli, valamint az olasz válogatottról..

olasz válogatott
Izrael ellen játszk az olasz válogatott Debrecenben. Forrás: Nazionale Italiana di Calcio/Facebook

A nemzetközi mérkőzés miatt útlezárásokra is kell számítani. A cívisvárosi futballfanatikusok számára jó hír lehet, hogy nézők is lehetnek a lelátón. A Transfermarkt a világranglistán 11. helyen álló olasz válogatott legértékesebb játékosa jelenleg Alessandro Bastoni (80 millió euró), de itt lesz többek között még Nicoló Barell, Gianluigi Donnarumma, Riccardo Calafiori, Federico Dimarco és Moise Kean is. A dél-európaiak vezetőedzője az AC Milan élő legendája, Gennaro Gattuso, de a Juventus ikonja, Gianluigi Buffon is jelen lesz. A világranglista 75. pozícióját elfoglaló Izraelből kevesebb az ismert játékos, Oscar Gloukh (20 millió euró) a nemzeti együttes legértékesebb játékosa.

Buffon és Gattuso is Debrecenben lesz
Forrás: Nazionale Italiana di Calcio/Facebook

A felek magabiztos sikerrel hangolódtak a jövő hétfői találkozóra. Az olaszok pénteken 5–0-ra nyertek Észtország ellen, míg a közel-keletiek 4–0-s győzelmet arattak Moldova felett.

 

Az olasz válogatott kerete:

Kapusok

Gianluigi Donnarumma (Paris Saint-Germain)

Marco Carnesecchi (Atalanta)

Alex Meret (Napoli)

Guglielmo Vicario (Tottenham Hotspur)

Védők

Alessandro Bastoni (Inter Milan)

Raoul Bellanova (Atalanta)

Riccardo Calafiori (Arsenal)

Andrea Cambiaso (Juventus)

Giovanni Di Lorenzo (Napoli)

Federico Dimarco (Inter Milan)

Federico Gatti (Juventus)

Giovanni Leoni (Liverpool) 

Gianluca Mancini (Roma)

Középpályások

Nicolò Barella (Inter Milan)

Giovanni Fabbian (Bologna) 

Davide Frattesi (Inter Milan)

Manuel Locatelli (Juventus)

Nicolò Rovella (Lazio)

Sandro Tonali (Newcastle United)

Csatárok

Francesco Pio Esposito (Inter Milan)

Moise Kean (Fiorentina)

Daniel Maldini (Atalanta)

Riccardo Orsolini (Bologna)

Matteo Politano (Napoli)

Giacomo Raspadori (Atlético Madrid)

Mateo Retegui (Al‑Qadsiah)

Gianluca Scamacca (Atalanta)

Mattia Zaccagni (Lazio)

A válogatottak tagjai vasárnap repülőgéppel érkeznek Debrecenbe, a Nagyerdei Stadionhoz is ellátogatnak.

Az olaszok hétfőn délelőtt is edzenek, majd 20:45-től kezdődik a világbajnoki selejtező, amin bizonyára a hangulatra nem lesz panasz.

Az olaszok legutóbb így nyertek Észtország ellen:

