A nagyképű Donnarumma, az ügyintéző Buffon és a kedélyes Tonali – ilyenek voltak a szurkolókkal a világsztárok Debrecenben!

Újabb világsztárokat láthattunk Debrecenben! Az izraeli–olasz meccs miatt ugyan nem tolongott a tömeg a cívisvárosban, de a fanatikusok mindent megtettek azért, hogy talákozzanak kedvenceikkel. Ahogyan az várható volt, a Squadra Azzurri jóval nagyobb népszerűségnek örvendett, ugyanakkor a közel-keletiektől is szép számmal érkeztek.

Sportdiplomáciai siker: Az olasz válogatott Debrecenben játszott

Fotó: Katona Ákos

Mindenki a legnagyobb olasz sztárokat akarta

Az itáliai gárda repülőgépe vasárnap délután landolt, a Debreceni Repülőtéren már ekkor volt néhány olyan szurkoló, akik egy-egy közös fotóban vagy aláírásban reménykedtek – sikertelenül. A futballisták útja aztán a Nagyerdei Stadionhoz vezetett, ahol a kordonokon kívül szintén várakozott néhány drukker, ám többségében ekkor sem érték el a hőn áhított álmukat. Voltak olyanok, akik tudták, a labdarúgók melyik hotelben lesznek elszállásolva – itt pedig már Gennaro Gattuso szövetségi kapitány, Gianluigi Buffon, a válogatott delegációjának vezetője, valamint Leonardo Bonucci stábtag odament sokakhoz.

A folytatás is izgalmas volt. Az olasz válogatott a DVSC Labdarúgó Akadémián edzett, a futballisták közben akikkel talákoztak, éppenséggel megálltak egy-egy fotóra, de utána siettek is tovább. A szállásuknál is folyamatosan várta őket valaki, volt, akinek Buffon még egy kapuskesztyűt is aláírt.

A mérkőzés előtt egyik ismert sportoló sem állt meg a szurkolóknak, mindenki a megmérettetésre fókuszált. Ennek ellenére mégis tompán játszottak az olaszok, az első félidőben Izrael egyértelműen jobbnak bizonyult. A fordulást követően felpörögtek az események, potyogtak a gólok, ezt még egy darabig néztük volna... Az, hogy végül a dél-európaiak nyertek, a drukkerek többségének is kedvezett, hiszen így szívesebben, nagyobb mosollyal az arcukon fotózkodtak a várva várt sztárok.

Az öltözőből már a busz felé tartó Locatelli, Barelli, Bastoni és Di Lorenzo is sokakhoz odament, Tonali még egy-egy szurkolóval szóba is elegyedett. Dimarconak láthatóan nem volt túl nagy kedve, csak kiintegetett. A kezdők közül a legtöbben talán Donnarummát várták volna, ám a kapus – aki egyébként a meccs végén egy drukkernek odaadta a mezét, az izraeliekkel viszont vitatkozott – is csak felemelte a kezét (igaz, ez is több volt, mint amit Haaland csinált Debrecenben), még a kisgyermekek sem hatották meg, mozgása alapján elég nagyképűnek tűnt. Az összecsapás legjobbja, Kean is megállíthatatlan volt. Gattuso láthatóan elfáradt, alaposan meg is izzadt a találkozó után, de igyekezett egy-két képen mosolyognia. A mindig a játékosok után haladó Buffon igyekezett mindenkit "kiszolgálni", megállt egy képre vagy dedikált egy fotót – látszott, hogy ezen a téren ő volt a legrutinosabb. Sőt, még olyat is hallottunk, hogy egy gyermeknek vitt egy játékostól aláírást.