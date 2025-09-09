szeptember 9., kedd

Ádám névnap

24°
+31
+14
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Labdarúgás

3 órája

A nagyképű Donnarumma, az ügyintéző Buffon és a kedélyes Tonali – ilyenek voltak a szurkolókkal a világsztárok Debrecenben!

Címkék#Debrecen#olasz#Di Lorenzo#Tonali#Nagyerdei Stadion

Minden fanatikus boldog lehet valamiért. Ugyanakkor valakiben kettős érzés lehet az olaszok kapcsán.

Tóth Huba Elemér

Újabb világsztárokat láthattunk Debrecenben! Az izraeli–olasz meccs miatt ugyan nem tolongott a tömeg a cívisvárosban, de a fanatikusok mindent megtettek azért, hogy talákozzanak kedvenceikkel. Ahogyan az várható volt, a Squadra Azzurri jóval nagyobb népszerűségnek örvendett, ugyanakkor a közel-keletiektől is szép számmal érkeztek.

20250908_Izrael-Olaszország VB selejtező_KÁ_HBN (5)
Sportdiplomáciai siker: Az olasz válogatott Debrecenben játszott
Fotó: Katona Ákos

Mindenki a legnagyobb olasz sztárokat akarta

Az itáliai gárda repülőgépe vasárnap délután landolt, a Debreceni Repülőtéren már ekkor volt néhány olyan szurkoló, akik egy-egy közös fotóban vagy aláírásban reménykedtek – sikertelenül. A futballisták útja aztán a Nagyerdei Stadionhoz vezetett, ahol a kordonokon kívül szintén várakozott néhány drukker, ám többségében ekkor sem érték el a hőn áhított álmukat. Voltak olyanok, akik tudták, a labdarúgók melyik hotelben lesznek elszállásolva – itt pedig már Gennaro Gattuso szövetségi kapitány, Gianluigi Buffon, a válogatott delegációjának vezetője, valamint Leonardo Bonucci stábtag odament sokakhoz. 

A folytatás is izgalmas volt. Az olasz válogatott a DVSC Labdarúgó Akadémián edzett, a futballisták közben akikkel talákoztak, éppenséggel megálltak egy-egy fotóra, de utána siettek is tovább. A szállásuknál is folyamatosan várta őket valaki, volt, akinek Buffon még egy kapuskesztyűt is aláírt.

 A mérkőzés előtt egyik ismert sportoló sem állt meg a szurkolóknak, mindenki a megmérettetésre fókuszált. Ennek ellenére mégis tompán játszottak az olaszok, az első félidőben Izrael egyértelműen jobbnak bizonyult. A fordulást követően felpörögtek az események, potyogtak a gólok, ezt még egy darabig néztük volna... Az, hogy végül a dél-európaiak nyertek, a drukkerek többségének is kedvezett, hiszen így szívesebben, nagyobb mosollyal az arcukon fotózkodtak a várva várt sztárok. 

Az öltözőből már a busz felé tartó Locatelli, Barelli, Bastoni és Di Lorenzo is sokakhoz odament, Tonali még egy-egy szurkolóval szóba is elegyedett. Dimarconak láthatóan nem volt túl nagy kedve, csak kiintegetett. A kezdők közül a legtöbben talán Donnarummát várták volna, ám a kapus – aki egyébként a meccs végén egy drukkernek odaadta a mezét, az izraeliekkel viszont vitatkozott – is csak felemelte a kezét (igaz, ez is több volt, mint amit Haaland csinált Debrecenben), még a kisgyermekek sem hatották meg, mozgása alapján elég nagyképűnek tűnt. Az összecsapás legjobbja, Kean is megállíthatatlan volt. Gattuso láthatóan elfáradt, alaposan meg is izzadt a találkozó után, de igyekezett egy-két képen mosolyognia. A mindig a játékosok után haladó Buffon igyekezett mindenkit "kiszolgálni", megállt egy képre vagy dedikált egy fotót – látszott, hogy ezen a téren ő volt a legrutinosabb. Sőt, még olyat is hallottunk, hogy egy gyermeknek vitt egy játékostól aláírást. 

  • Mit mondott a Haonnak Calafiori? – a következő cikkből kiderül:

Az olaszok a Nagyerdei Stadiontól már a repülőtérre mentek, és bár a játékosok alig várták, hogy menjenek hazafelé, például Di Lorenzo megállt egy pillanatra a szurkolók kedvéért. Összességében tehát a gyűjtők az itáliaiaktól ugyan nem kaptak meg mindent, de kicsit sem lehetnek elégedetlenek.

Fotók a meccsről:

Izrael-Olaszország mérkőzés a Nagyerdei Stadionban

Fotók: Katona Ákos
  • Ezeket a cikkeket is ajánljuk még:

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu