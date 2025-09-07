Rengeteg világsztárral a fedélzeten érkezett meg ez a gyönyörű repülő Debrecenbe – videóval

Ahogyan korábban többször beszámoltunk róla, Izrael hazai pályán a Nagyerdei Stadionban fogadja az olasz labdarúgó-válogatott tagjait. A hétfőn este sorra kerülő meccs előtt már a cívisvárosba látogattak az azúrkékek, akik helyi idő szerint 18:15 magasságában landoltak a Debreceni Nemzetközi Repülőtéren.

Olasz labdarúgó-válogatott: az azúrkékek egyik legjobbja, Riccardo Calafiori (jobbra) néhány hete a Manchester UTD ellen szerzett győztesgólt.

Forrás: AFP

Információink szerint sikeresen megérkeztek az olasz labdarúgó-válogatott játékosai a cívisvárosba. A csapat ottani idő szerint 16:58 kor indult el és 18:18 kor landoltak. A játékosok egy Airbus A319-112 típusú géppel érkeztek. Olvasónak sikerült egy videót is készítenie a landolásról:

Olasz labdarúgó-válogatott: Nehéz dolguk lesz

A hétfőn rendezendő meccsre egyébként bárki vásárolhat jegyet, a találkozónak pedig óriási tétje van, hiszen a Gennaro Gattuso vezette déliek jó ideje már nem szerepeltek világbajnokságon, ugyanakkor 2006-ban megnyerték a tornát. A jelenlegi keret is hemzseg a sztároktól. Elég, ha az Arsenal kiválóságára, Riccardo Calafiorira gondolunk, vagy éppen a világ egyik legjobb szárnyvédője, Federico Dimarco is a keret tagja.

Az olasz válogatott kerete:

Kapusok Gianluigi Donnarumma (Paris Saint-Germain) Marco Carnesecchi (Atalanta) Alex Meret (Napoli) Guglielmo Vicario (Tottenham Hotspur) Védők Alessandro Bastoni (Inter Milan) Raoul Bellanova (Atalanta) Riccardo Calafiori (Arsenal) Andrea Cambiaso (Juventus) Giovanni Di Lorenzo (Napoli) Federico Dimarco (Inter Milan) Federico Gatti (Juventus) Giovanni Leoni (Liverpool) Gianluca Mancini (Roma) Középpályások Nicolò Barella (Inter Milan) Giovanni Fabbian (Bologna) Davide Frattesi (Inter Milan) Manuel Locatelli (Juventus) Nicolò Rovella (Lazio) Sandro Tonali (Newcastle United) Csatárok Francesco Pio Esposito (Inter Milan) Moise Kean (Fiorentina) Daniel Maldini (Atalanta) Riccardo Orsolini (Bologna) Matteo Politano (Napoli) Giacomo Raspadori (Atlético Madrid) Mateo Retegui (Al‑Qadsiah) Gianluca Scamacca (Atalanta) Mattia Zaccagni (Lazio)

