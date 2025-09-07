2 órája
Rengeteg világsztárral a fedélzeten érkezett meg ez a gyönyörű repülő Debrecenbe – videóval
Vasárnap délután Firenzéből keltek útra a Riccardo Calafiorival fémjelezett déliek Magyarországra. Az olasz labdarúgó-válogatott vasárnap kora este landolt Debrecenben.
Megérkezett az olasz válogatott Debrecenben
Forrás: Facebook / Légiközlekedés Repülés PlaneSpotting HU /Páll Bendegúz
Ahogyan korábban többször beszámoltunk róla, Izrael hazai pályán a Nagyerdei Stadionban fogadja az olasz labdarúgó-válogatott tagjait. A hétfőn este sorra kerülő meccs előtt már a cívisvárosba látogattak az azúrkékek, akik helyi idő szerint 18:15 magasságában landoltak a Debreceni Nemzetközi Repülőtéren.
Információink szerint sikeresen megérkeztek az olasz labdarúgó-válogatott játékosai a cívisvárosba. A csapat ottani idő szerint 16:58 kor indult el és 18:18 kor landoltak. A játékosok egy Airbus A319-112 típusú géppel érkeztek. Olvasónak sikerült egy videót is készítenie a landolásról:
Olasz labdarúgó-válogatott: Nehéz dolguk lesz
A hétfőn rendezendő meccsre egyébként bárki vásárolhat jegyet, a találkozónak pedig óriási tétje van, hiszen a Gennaro Gattuso vezette déliek jó ideje már nem szerepeltek világbajnokságon, ugyanakkor 2006-ban megnyerték a tornát. A jelenlegi keret is hemzseg a sztároktól. Elég, ha az Arsenal kiválóságára, Riccardo Calafiorira gondolunk, vagy éppen a világ egyik legjobb szárnyvédője, Federico Dimarco is a keret tagja.
Az olasz válogatott kerete:
Kapusok
Gianluigi Donnarumma (Paris Saint-Germain)
Marco Carnesecchi (Atalanta)
Alex Meret (Napoli)
Guglielmo Vicario (Tottenham Hotspur)
Védők
Alessandro Bastoni (Inter Milan)
Raoul Bellanova (Atalanta)
Riccardo Calafiori (Arsenal)
Andrea Cambiaso (Juventus)
Giovanni Di Lorenzo (Napoli)
Federico Dimarco (Inter Milan)
Federico Gatti (Juventus)
Giovanni Leoni (Liverpool)
Gianluca Mancini (Roma)
Középpályások
Nicolò Barella (Inter Milan)
Giovanni Fabbian (Bologna)
Davide Frattesi (Inter Milan)
Manuel Locatelli (Juventus)
Nicolò Rovella (Lazio)
Sandro Tonali (Newcastle United)
Csatárok
Francesco Pio Esposito (Inter Milan)
Moise Kean (Fiorentina)
Daniel Maldini (Atalanta)
Riccardo Orsolini (Bologna)
Matteo Politano (Napoli)
Giacomo Raspadori (Atlético Madrid)
Mateo Retegui (Al‑Qadsiah)
Gianluca Scamacca (Atalanta)
Mattia Zaccagni (Lazio)
