1 órája
Fotók és videó! Már a Nagyerdei Stadionban az olasz labdarúgó-válogatott! - mutatjuk!
Izgalmas mérkőzésre készülnek Debrecenben. Hétfő este csap össze az olasz labdarúgó-válogatott és az izraeli labdarúgó-válogatott kerete.
Ahogyan írtuk, az olasz válogatott repülőgépe szállt le délután Debrecenben. Az olasz labdarúgó-válogatott tagjai már a Nagyerdei Stadionban vannak. Hétfőn este Izrael legjobbjaival találkozik a Squadra Azzurra Debrecenben.
Ahogyan írtuk, vasárnap délután az azúrkékek magánrepülője landolt a Debreceni Nemzetközi Repülőtéren. A program szerint előbb bejárták a hétfői meccshelyszínt, majd rövid időn belül el is indultak a szállodájukba.
Már a Nagyerdei Stadionban az olasz labdarúgó-válogatott!Fotók: Katona Ákos
