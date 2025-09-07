Fotók és videó! Már a Nagyerdei Stadionban az olasz labdarúgó-válogatott! - mutatjuk!

Ahogyan írtuk, az olasz válogatott repülőgépe szállt le délután Debrecenben. Az olasz labdarúgó-válogatott tagjai már a Nagyerdei Stadionban vannak. Hétfőn este Izrael legjobbjaival találkozik a Squadra Azzurra Debrecenben.

Már a Nagyerdei Stadionban az olasz válogatott!

Forrás: Katona Ákos

Ahogyan írtuk, vasárnap délután az azúrkékek magánrepülője landolt a Debreceni Nemzetközi Repülőtéren. A program szerint előbb bejárták a hétfői meccshelyszínt, majd rövid időn belül el is indultak a szállodájukba.