Labdarúgás

1 órája

Fotók és videó! Már a Nagyerdei Stadionban az olasz labdarúgó-válogatott! - mutatjuk!

Címkék#debrecen#labdarúgás#Nagyerdei Stadion

Izgalmas mérkőzésre készülnek Debrecenben. Hétfő este csap össze az olasz labdarúgó-válogatott és az izraeli labdarúgó-válogatott kerete.

Haon.hu

Ahogyan írtuk, az olasz válogatott repülőgépe szállt le délután Debrecenben. Az olasz labdarúgó-válogatott tagjai már a Nagyerdei Stadionban vannak. Hétfőn este Izrael legjobbjaival találkozik a Squadra Azzurra Debrecenben. 

Már a Nagyerdei Stadionban az olasz válogatott!
Már a Nagyerdei Stadionban az olasz válogatott!
Forrás: Katona Ákos

Ahogyan írtuk, vasárnap délután az azúrkékek magánrepülője landolt a Debreceni Nemzetközi Repülőtéren. A program szerint előbb bejárták a hétfői meccshelyszínt, majd rövid időn belül el is indultak a szállodájukba.

Már a Nagyerdei Stadionban az olasz labdarúgó-válogatott!

Fotók: Katona Ákos

