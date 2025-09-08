Labdarúgás
3 órája
Nyíregyháza-DVSC: rangadó volt a múlt hétvégén! Mutatjuk az eredményt
A Nyíregyháza Spartacus második csapatának otthonában lépett pályára vasárnap a DVSC II. az NB III. Észak-keleti csoportjának 7. fordulójában – írta a dvsc.hu.
A találkozót remekül kezdte a kis Loki, már az elején előnyre tett szert, de a szünet előtt a hazaiak fordítani tudtak. A második játékrészben a Nyíregyháza rögtön elhúzott 3-1-re, ráadásul Tóth Márkot ki is állították, ám a mienk remek mentalitást mutatva a cserejátékosok góljaival egyenlíteni tudtak és értékes pontot szereztek.
