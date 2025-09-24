szeptember 24., szerda

Labdarúgás

4 órája

Hoppá! Nikitscher Tamás gólpassza is kellett csapata Benfica elleni pontszerzéséhez

Hoppá! Nikitscher Tamás gólpassza is kellett csapata Benfica elleni pontszerzéséhez

Nikitscher Tamás is a társaival ünnepelhetett

Kedd este pótolták be a portugál labdarúgó-élvonalban az első fordulóból elhalasztott Benfica–Rio Ave mérkőzést, amelyen a korábban Debrecenben is futballozó Nikitscher Tamás a vendégeknél a 74. percben csereként lépett pályára, és a 91. percben az ő indítása után egyenlített André Luiz, amiről a Nemzeti Sport részletesen írt.

