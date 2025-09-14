Labdarúgás
1 órája
Nikitscher Tamás bemutatkozott a portugál élvonalban!
Mint ismert, az átigazolási időszak utolsó perceiben a Debrecenben is nevelkedett, a korábban a DEAC felnőtt csapatában is szóhoz jutó Nikitscher Tamás a spanyol Valladolidtól a portugál élvonalban szereplő Rio Ave együtteséhez igazolt.
A magyar válogatott futballista sérüléséből felépült, a szombati Moreirense elleni idegenbeli mérkőzésen pedig csereként pályára is lépett, összesen 6 percet játszott. Sajnos nem tudott már segíteni a csapatán, amely a bajnokság 5. fordulójában 3–1-es vereséget szenvedett.
Tegnap, 17:40
Egyszer fent, s egyszer lent – idegőrlő meccsen kapott ki a DVSC a román csapattól – fotókkal
