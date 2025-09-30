MVFC-győzelem a vármegyei futsalrangadón

– A DEAC férfi futsalcsapata hétfőn az MVFC otthonában folytatta a szereplését az NB I-ben. A Pálfi István Sportcsarnokban a kezdőcsapatunk tagja volt Faragó Ádám is. Ezt azért érdemes kiemelni, mert kapusunk legutóbb augusztus 14-én a Nyíregyháza elleni bajnokin védett, majd egy bokasérülés miatt kidőlt a sorból. Válogatott cerberusunk az első félidőben lehúzta a rolót, ám mi sem találtunk be, így 0-0-ról folytatódhatott a találkozó. A 21. percben Szabó Ábel találatával szereztük meg a vezetést. Szabó Lajos válaszára nem kellett sokat várni, a 22. minutumban 1-1-ra módosult az állás. Kicsit később Ricardo értékesített egy helyzetet, ennek köszönhetően újra mi álltunk jobban. A 30. percben Nagy Imre egalizált, majd sokáig úgy tűnt, hogy remivel végződik az ütközet. Aztán a 40. percben az újfaluiak kétszer is bevették a kapunkat, így 4-2-re kikaptunk – szerepelt a deac.hu tudósításában.