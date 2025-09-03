Meglepő?! Máté Csaba fia néhány meccs után ismét megbukott...

A labdarúgó NB III. Délnyugati csoportjában szereplő Pénzügyőr SE hat fordulót követően egy döntetlennel és öt vereséggel az utolsó pozíciót foglalja el, ezért a klub az edzőváltás mellett döntött – számolt be róla a pasarétiek közösségi oldala, amit a Nemzeti Sport szúrt ki. A csapat trénere Máté Csaba fia, Máté Roland volt, aki ezt megelőzően a Debreceni VSC-nél asszisztensedzőként tevékenykedett.

Máté Csaba fia, Máté Roland a DVSC-től 5, a Pénzügyőrtől 6 bajnoki meccs után távozott...

Forrás: Napló-archív

A döntés értelmében tehát már nem Máté Roland az együttes vezetőedzője. A szakember idén nyáron Mátyus János helyére érkezett a Pénzügyőrhöz, a gyenge szezonrajt miatt azonban most távozni kényszerül. Mint azt a közleményben írják, utódjáról később születik döntés.

Máté Csaba Oroszországban dolgozik

Auusztus elején írtunk róla, hogy a Ferencvárosi TC korábbi trénere, Sztanyiszlav Csercseszov lett az orosz labdarúgó-bajnokságban szereplő Ahmat Groznij vezetőedzője. Asszisztensedzőként pedig Máté Csabát nevezték ki. Az alakulat hét forduló után (2 győzelemmel, 2 döntetlennel és 3 vereséggel) a 16 csapatos bajnokság 10. helyén áll.