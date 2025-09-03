szeptember 3., szerda

Hilda névnap

31°
+31
+17
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Labdarúgás

2 órája

Meglepő?! Máté Csaba fia néhány meccs után ismét megbukott...

Címkék#DVSC#Máté Csaba#Pénzügyőr SE#Máté Roland#Ferencvárosi TC#Debreceni VSC#Sztanyiszlav Csercseszov

Már nem Máté Roland az NB III.-as alakulat vezetőedzője. Máté Csaba viszont már hét meccs óta Sztanyiszlav Csercseszov segítője az Ahmat Groznijnál.

Haon.hu

A labdarúgó NB III. Délnyugati csoportjában szereplő Pénzügyőr SE hat fordulót követően egy döntetlennel és öt vereséggel az utolsó pozíciót foglalja el, ezért a klub az edzőváltás mellett döntött – számolt be róla a pasarétiek közösségi oldala, amit a Nemzeti Sport szúrt ki. A csapat trénere Máté Csaba fia, Máté Roland volt, aki ezt megelőzően a Debreceni VSC-nél asszisztensedzőként tevékenykedett.

máté csaba, dvsc, debreceni vsc
Máté Csaba fia, Máté Roland a DVSC-től 5, a Pénzügyőrtől 6 bajnoki meccs után távozott...
Forrás: Napló-archív

A döntés értelmében tehát már nem Máté Roland az együttes vezetőedzője. A szakember idén nyáron Mátyus János helyére érkezett a Pénzügyőrhöz, a gyenge szezonrajt miatt azonban most távozni kényszerül. Mint azt a közleményben írják, utódjáról később születik döntés.

Máté Csaba Oroszországban dolgozik

Auusztus elején írtunk róla, hogy a Ferencvárosi TC korábbi trénere, Sztanyiszlav Csercseszov lett az orosz labdarúgó-bajnokságban szereplő Ahmat Groznij vezetőedzője. Asszisztensedzőként pedig Máté Csabát nevezték ki. Az alakulat hét forduló után (2 győzelemmel, 2 döntetlennel és 3 vereséggel) a 16 csapatos bajnokság 10. helyén áll.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu