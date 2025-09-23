szeptember 23., kedd

Futsal

2 órája

Egy lépésre az álom: jön a Magyarország-Románia pótselejtező visszavágója

A mieink előnyből várhatják a visszavágót, hiszen múlt héten a Főnix Arénában sikerült előnyt szerezni.

Haon.hu

A múlt hét csütörtöki Magyarország –Románia (3 –2) Európa-bajnoki pótselejtező után szerdán idegenben lép pályára a férfi magyar-futsalválogatott. Előzetesen ki lehet jelenteni, elképesztően nehéz dolga lesz a Rábl János fémjelezte magyaroknak, de az előző meccs eredményéből lehet erőt meríteni. Sergio Mullor gárdája 18:30-kor lép majd pályára idegenben. Tét tehát az Eb részvétel. 

 

