Futsal
2 órája
Egy lépésre az álom: jön a Magyarország-Románia pótselejtező visszavágója
A mieink előnyből várhatják a visszavágót, hiszen múlt héten a Főnix Arénában sikerült előnyt szerezni.
A múlt hét csütörtöki Magyarország –Románia (3 –2) Európa-bajnoki pótselejtező után szerdán idegenben lép pályára a férfi magyar-futsalválogatott. Előzetesen ki lehet jelenteni, elképesztően nehéz dolga lesz a Rábl János fémjelezte magyaroknak, de az előző meccs eredményéből lehet erőt meríteni. Sergio Mullor gárdája 18:30-kor lép majd pályára idegenben. Tét tehát az Eb részvétel.
3 órája
