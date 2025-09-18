Elképesztő hangulat, román-verés Debrecenben: Magyarország-Románia 3–2!

– Remélhetőleg a történelem megismétli majd önmagát a magyar és a román férfi futsalválogatott csütörtöki Európa-bajnoki pótselejtező mérkőzésén – ebben a szellemben várhatták a mieink a Magyarország-Románia rangadót. A két együttes 20 órakor (tv: M4 Sport) csapott össze a debreceni Főnix Arénában, a párharc (melynek ez lesz az első mérkőzése) győztese jövő év elején részt vesz a lett–litván–szlovén közös rendezésű Eb-n. A magyar futsal-válogatott mindenképpen szeretett volna előnyt kiharcolni.

Magyar futsal-válogatott: Rábl Jánosék nyerni szerettek volna a pótselejtezőn

Forrás: MW-archív

Magyar futsal-válogatott: Küzdelmes félidő

A kezdés előtt mindenki elfoglalta helyét a Főnix Arénában, telt ház előtt léphetett pályára a magyar válogatott. A hazai szurkolók fantasztikus hangulatot teremtettek, le a kalappal, hogy a Carpathien Brigade is megjelent a meccsen. Az első próbálkozás Rábl nevéhez fűződött, de lövése elkerülte a kaput. Tovább nyomott a hazai csapat, pár centin múlott a vezetés. A folytatásban is a mieink irányították a játékot, de nagyon sok apró szabálytalanság tarkította a meccset. Csöppet sem meglepő módon rengeteg megkérdőjelezhető játékvezetői döntés született, mindennel is meg kellett küzdenie a magyaroknak. Az első félidőben nem született gól.

Batik Bence, Dzsudzsák Balázs, Lang Ádám és Herczeg András is szorított a magyar sikerért. Forrás: Vida Márton Péter

Potyogtak a gólok

A fordulás után is nyomtak a magyarok, a szurkolók pedig továbbra is remek hangulatot teremtettek. Góllá érett a mezőnyfölény: a 22. percben Büki Baltazár szerzett hatalmas találatot. Az első félidőben érződött, jó eredmény lenne a vendégeknek a döntetlen, de a bekapott gól után ez rögtön megváltozott, kezdeményezőbbek lettek a sárga mezesek. A mieink továbbra is veszélyesek voltak: gyönyörű összjáték után Rábl duplázta meg kis híján az előnyt. A kimaradt helyzeteknek ára volt, a 29. percben egyenlítettek a románok. A 32. minutumban húztak egy váratlant a magyarok: Rábl tette középre a labdát, Büki pedig ismét eredményes volt, 2–1! A vendégek érthetően frusztráltak voltak, olykor kimondottan alattomos módon szabálytalankodtak. Egy pillanatra sem engedtek ki a hazaiak, a közönség is tovább hajszolta őket, Szabó Lajos került helyzetbe egy gyönyörű alakítás után, de sorra jöttek a magyar helyzetek. Meg is lett az eredménye: Hadházi Sándor módosította 3–1-re az állást, micsoda gól! Másfél perccel a vége előtt azonban még tudtak szépíteni a vendégek, de több gól nem született a meccsen, így Magyarország 3–2-re nyert.