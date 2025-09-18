szeptember 18., csütörtök

Diána névnap

15°
+20
+13
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Futsal

36 perce

Elképesztő hangulat, román-verés Debrecenben: Magyarország-Románia 3–2!

Címkék#Debrecen#Magyarország#futsalválogatott#Futsal Eb-selejtező

Csütörtökön este minden szem a Főnix Arénára szegeződött. A magyar futsal-válogatott Románia legjobbjai ellen igyekezett előnyt szerezni az Európa-bajnoki pótselejtezőn.

Orosz Krisztofer
Elképesztő hangulat, román-verés Debrecenben: Magyarország-Románia 3–2!

– Remélhetőleg a történelem megismétli majd önmagát a magyar és a román férfi futsalválogatott csütörtöki Európa-bajnoki pótselejtező mérkőzésén – ebben a szellemben várhatták a mieink a Magyarország-Románia rangadót. A két együttes 20 órakor (tv: M4 Sport) csapott össze a debreceni Főnix Arénában, a párharc (melynek ez lesz az első mérkőzése) győztese jövő év elején részt vesz a lett–litván–szlovén közös rendezésű Eb-n. A magyar futsal-válogatott mindenképpen szeretett volna előnyt kiharcolni. 

Magyar futsal-válogatott
Magyar futsal-válogatott: Rábl Jánosék nyerni szerettek volna a pótselejtezőn
Forrás: MW-archív

Magyar futsal-válogatott: Küzdelmes félidő 

A kezdés előtt mindenki elfoglalta helyét a Főnix Arénában, telt ház előtt léphetett pályára a magyar válogatott. A hazai szurkolók fantasztikus hangulatot teremtettek, le a kalappal, hogy a Carpathien Brigade is megjelent a meccsen. Az első próbálkozás Rábl nevéhez fűződött, de lövése elkerülte a kaput. Tovább nyomott a hazai csapat, pár centin múlott a vezetés. A folytatásban is a mieink irányították a játékot, de nagyon sok apró szabálytalanság tarkította a meccset. Csöppet sem meglepő módon rengeteg megkérdőjelezhető játékvezetői döntés született, mindennel is meg kellett küzdenie a magyaroknak. Az első félidőben nem született gól. 

Batik Bence, Dzsudzsák Balázs, Lang Ádám és Herczeg András is szorított a magyar sikerért. Forrás: Vida Márton Péter

Potyogtak a gólok 

A fordulás után is nyomtak a magyarok, a szurkolók pedig továbbra is remek hangulatot teremtettek. Góllá érett a mezőnyfölény: a 22. percben Büki Baltazár szerzett hatalmas találatot. Az első félidőben érződött, jó eredmény lenne a vendégeknek a döntetlen, de a bekapott gól után ez rögtön megváltozott, kezdeményezőbbek lettek a sárga mezesek. A mieink továbbra is veszélyesek voltak: gyönyörű összjáték után Rábl duplázta meg kis híján az előnyt. A kimaradt helyzeteknek ára volt, a 29. percben egyenlítettek a románok. A 32. minutumban húztak egy váratlant a magyarok: Rábl tette középre a labdát, Büki pedig ismét eredményes volt, 2–1! A vendégek érthetően frusztráltak voltak, olykor kimondottan alattomos módon szabálytalankodtak. Egy pillanatra sem engedtek ki a hazaiak, a közönség is tovább hajszolta őket, Szabó Lajos került helyzetbe egy gyönyörű alakítás után, de sorra jöttek a magyar helyzetek. Meg is lett az eredménye: Hadházi Sándor módosította 3–1-re az állást, micsoda gól! Másfél perccel a vége előtt azonban még tudtak szépíteni a vendégek, de több gól nem született a meccsen, így Magyarország 3–2-re nyert. 

A legutóbbi pótselejtező összefoglalója: 

Ajánljuk még: 

 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu