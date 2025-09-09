szeptember 9., kedd

Ádám névnap

19°
+31
+14
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Labdarúgás

46 perce

Videó: érkeztek a szurkolók a Puskás Arénába, ezt gondolják a Magyarország-Portugália meccsről

Címkék#Puskás Aréna#csoportrangadó#Cristiano Ronaldo#Magyarország

A magyar labdarúgó-válogatott hamarosan pályára lép Budapesten a Cristiano Ronaldo fémjelezte Portugália ellen. A Magyarország-Portugália meccsre minden jegy elkelt, a szurkolók pedig már érkeznek a stadionba.

Haon.hu

Nemsokára kezdetét veszi a Magyarország-Portugália világbajnoki-selejtező mérkőzés Budapesten. A szurkolók szempontjából kiemelt meccsre már érkeznek is az érdeklődők. Portálunk a helyszínen követi az eseményeket, de előbb arra voltunk kíváncsiak, a drukkereknek mit remélnek az esti csoportrangadótól. 

Ajánljuk még:

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu