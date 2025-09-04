Hoppá! Van még jegy a Magyarország-Portugália meccsre!

Egy nap alatt elkelt az összes belépő a magyar labdarúgó-válogatott soron következő hazai tétmeccsére. Ez nem is csoda, hiszen az utóbbi években mindig nagy érdeklődés övezte a mieink szereplését, szinte minden alkalommal telt ház volt a Puskás Arénában. Csak dob a meccs nívóján – Magyarország-Portugália –, hogy korunk és az egyetemes labdarúgás egyik legjobbja, Cristiano Ronaldo is Budapestre utazik, hogy jövő hét kedden pályára lépjen a magyar fővárosban, de milyen áron…

Magyarország-Portugália: arcátlanul sok pénzt kérnek egy-egy belépőért. Forrás: Napló-archív

Magyarország-Portugália: visszatért a jelenség

Korábban már foglalkoztunk vele, egyesek abból szeretnének hasznot húzni, hogy hazánk válogatottja rendre jól szerepel, ráadásul a mieink mellett az ellenfeleknél is csupa-csupa klasszis érkezik Magyarországra. Legutóbb a 2024-es Európa-bajnokságon bukkant fel a jelenség, miszerint egyes jegyüzérek akár százszoros árat is kérhetnek egy-egy belépőért. Nyilván sokaknak elég Cristiano Ronaldo neve is ahhoz, hogy akár egy gépjármű árát is kifizessék a jegytulajdonosnak. Például a mellékelt üzenetben 1100 euróért – mintegy 440 ezer forint – árulja valaki tikettjeit, amely több mint arcátlan.

A magyar labdarúgó-válogatott kerete a szeptemberi vb-selejtezőkre:

Kapusok: Dibusz Dénes (Ferencvárosi TC), Szappanos Péter (Puskás Akadémia FC), Tóth Balázs (Blackburn Rovers)

Védők: Bolla Bendegúz (Rapid Wien), Dárdai Márton (Hertha BSC), Kerkez Milos (Liverpool FC), Mocsi Attila (Rizespor), Nagy Zsolt (Puskás Akadémia FC), Loic Nego (Le Havre AC), Willi Orbán (RB Leipzig), Osváth Attila (Paksi FC), Szalai Attila (Kasimpasa), Szalai Gábor (Ferencvárosi TC)

Középpályások: Csongvai Áron (AIK), Dárdai Bence (VfL Wolfsburg), Ötvös Bence (Ferencvárosi TC), Schäfer András (Union Berlin), Callum Styles (West Bromwich Albion), Szoboszlai Dominik (Liverpool FC), Tóth Alex (Ferencvárosi TC), Vitális Milán (ETO FC)

Támadók: Gruber Zsombor (Ferencvárosi TC), Lukács Dániel (Puskás Akadémia FC), Molnár Rajmund (MTK Budapest), Sallai Roland (Galatasaray), Tóth Barna (Paksi FC), Varga Barnabás (Ferencvárosi TC)

A portugál labdarúgó-válogatott kerete:

Kapusok: Diogo Costa (FC Porto), Rui Silva (Sporting CP), José Sá (Wolverhampton Wanderers – Anglia)

Hátvédek: Diogo Dalot (Manchester United – Anglia), Joao Cancelo (Al-Hilal – Szaúd-Arábia), Nuno Mendes (Paris Saint-Germain – Franciaország), Goncalo Inacio (Sporting CP), Rúben Días (Manchester City – Anglia), Antonio Silva (Benfica), Renato Veiga (Villarreal – Spanyolország)

Középpályások: Joao Palhinha (Tottenham Hotspur – Anglia), Rúben Neves (Al-Hilal – Szaúd-Arábia), Joao Neves (Paris Saint-Germain – Franciaország), Vitinha (Paris Saint-Germain – Franciaország), Bruno Fernandes (Manchester United – Anglia), Pedro Goncalves (Sporting CP), Bernardo Silva (Manchester City – Anglia)

Csatárok: Joao Félix (Al-Naszr – Szaúd-Arábia), Francisco Trincao (Sporting CP), Francisco Conceicao (Juventus – Olaszország), Pedro Neto (Chelsea – Anglia), Goncalo Ramos (Paris Saint-Germain – Franciaország), Cristiano Ronaldo (Al-Naszr – Szaúd-Arábia)

A magyar labdarúgó-válogatott világbajnoki selejtezős programja: