Az írek elleni, 2-2-vel végződő találkozóval kezdte világbajnoki selejtezőkörbéli szereplését a magyar labdarúgó válogatott. Sokáig azonban nem csüggedhetnek Marco Rossi fiai, a csapat kedden a Cristiano Ronaldo által vezetett Portugál válogatottal néz farkasszemet 20:45-től a Puskás Arénában.

Magyarország–Portugália: emlékszel még Dzsudzsák Balázs bombagóljaira? – videókkal!

Forrás: Illusztráció / MW-archív

Magyarország-Portugália 3:3 – a mérkőzés, amit soha nem feledünk!

A mérkőzés apropóján az M4 Sport a csapat korábbi találkozói közül alighanem a legemlékezetesebbikét, a 2016-os Európa Bajnokságon történt 3-3-as találkozót elevenítette fel kedd délutáni bejegyzésében. Nem túlzunk, ha azt mondjuk, milliók izgulták végig a két csapat legendás összecsapását, emléke különleges helyet foglal el a legtöbb Debreceni VSC szurkolóinak szívében is, hiszen Dzsudzsák Balázs két góllal vette ki részét az izgalmakból. Sőt mi több, az akkori keret eredményeiből oroszlánrészt vállalt a már azóta visszavonult Korhut Mihály és a máig aktív Lang Ádám is.

Dzsudzsák Balázs 1. gólja a portugál válogatott ellen:

Dzsudzsák Balázs 2. gólja a portugál válogatott ellen:

Ajánljuk még: