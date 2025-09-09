szeptember 9., kedd

Ádám névnap

24°
+31
+14
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Euro 2016

1 órája

Magyarország–Portugália: emlékszel még Dzsudzsák Balázs bombagóljaira? – videókkal!

Címkék#Portugália#európa bajnokság#Magyarország#vb-selejtező#Debreceni VSC#Dzsudzsák Balázs

Vajon szerencsét hoznak ma? A keddi keretből vajon ki az, aki hasonlóképpen törhet borsot Cristiano Ronaldoék orra alá?

Haon.hu

Az írek elleni, 2-2-vel végződő találkozóval kezdte világbajnoki selejtezőkörbéli szereplését a magyar labdarúgó válogatott. Sokáig azonban nem csüggedhetnek Marco Rossi fiai, a csapat kedden a Cristiano Ronaldo által vezetett Portugál válogatottal néz farkasszemet 20:45-től a Puskás Arénában. 

Magyarország–Portugália: emlékszel még Dzsudzsák Balázs bombagóljaira? – videókkal!
Magyarország–Portugália: emlékszel még Dzsudzsák Balázs bombagóljaira? – videókkal!
Forrás:  Illusztráció / MW-archív

Magyarország-Portugália 3:3 – a mérkőzés, amit soha nem feledünk!

A mérkőzés apropóján az M4 Sport a csapat korábbi találkozói közül alighanem a legemlékezetesebbikét, a 2016-os Európa Bajnokságon történt 3-3-as találkozót elevenítette fel kedd délutáni bejegyzésében. Nem túlzunk, ha azt mondjuk, milliók izgulták végig a két csapat legendás összecsapását, emléke különleges helyet foglal el a legtöbb Debreceni VSC szurkolóinak szívében is, hiszen Dzsudzsák Balázs két góllal vette ki részét az izgalmakból. Sőt mi több, az akkori keret eredményeiből oroszlánrészt vállalt a már azóta visszavonult Korhut Mihály és a máig aktív Lang Ádám is.

Dzsudzsák Balázs 1. gólja a portugál válogatott ellen:

Dzsudzsák Balázs 2. gólja a portugál válogatott ellen:

Ajánljuk még:

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu