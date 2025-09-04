szeptember 4., csütörtök

Rozália névnap

Labdarúgás

1 órája

Kiütötte Szlovákiát az exdebreceni játékosokat is soraiban tudó magyar válogatott!

Címkék#Madar Csaba#DVSC#Farkas II Balázs#Magyar Öregfiúk Válogatott#Bernáth Csaba#Debreceni VSC

Haon.hu
Kiütötte Szlovákiát az exdebreceni játékosokat is soraiban tudó magyar válogatott!

Madar Csaba is pályára lépett

Forrás: Magyar Öregfiúk Válogatott/Facebook/Simon Pavlisin

Közönségszórakoztató játékkal, magabiztosan, 6–0-ra nyert a Magyar Öregfiúk Válogatott Kassán a szlovák öregfiúk válogatottja ellen – számolt be róla az mlsz.hu. Nemzeti együttesünket erősítette a DVSC több egykori játékosa is: Madar Csaba, Feczesin Róbert, Bernáth Csaba és Farkas II. Balázs is pályára lépett.

A Magyar Öregfiúk Válogatott 6–0-ra nyert Kassán
Forrás: MLSZ

Szlovák Öregfiúk Válogatott – Magyar Öregfiúk Válogatott 0–6 (0–5) Kassa, 500 néző

MÖV: 1 félidő: Király Gábor – Koltai Tamás, Telek András, Mátyus János, Völgyi Dániel – Rajczi Péter – Rósa Dénes, Madar Csaba, Feczesin Róbert – Priskin Tamás, Nikolics Nemanja
2. félidő: Bogdán Ádám – Bernáth Csaba, Bodor Boldizsár, Völgyi Dániel, Zombori Zalán – Koltai Tamás – Farkas II. Balázs, Lázok János (Madar Csaba, 51.), Egressy Gábor – Wukovics László, Nikolics Nemanja. 


 

