1 órája
Kiütötte Szlovákiát az exdebreceni játékosokat is soraiban tudó magyar válogatott!
Madar Csaba is pályára lépett
Forrás: Magyar Öregfiúk Válogatott/Facebook/Simon Pavlisin
Közönségszórakoztató játékkal, magabiztosan, 6–0-ra nyert a Magyar Öregfiúk Válogatott Kassán a szlovák öregfiúk válogatottja ellen – számolt be róla az mlsz.hu. Nemzeti együttesünket erősítette a DVSC több egykori játékosa is: Madar Csaba, Feczesin Róbert, Bernáth Csaba és Farkas II. Balázs is pályára lépett.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!
Szlovák Öregfiúk Válogatott – Magyar Öregfiúk Válogatott 0–6 (0–5) Kassa, 500 néző
MÖV: 1 félidő: Király Gábor – Koltai Tamás, Telek András, Mátyus János, Völgyi Dániel – Rajczi Péter – Rósa Dénes, Madar Csaba, Feczesin Róbert – Priskin Tamás, Nikolics Nemanja
2. félidő: Bogdán Ádám – Bernáth Csaba, Bodor Boldizsár, Völgyi Dániel, Zombori Zalán – Koltai Tamás – Farkas II. Balázs, Lázok János (Madar Csaba, 51.), Egressy Gábor – Wukovics László, Nikolics Nemanja.
Micsoda átigazolások a DVSC-nél! Ugyanakkor van komoly távozó is! – mutatjuk!