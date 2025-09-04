Kiütötte Szlovákiát az exdebreceni játékosokat is soraiban tudó magyar válogatott!

Közönségszórakoztató játékkal, magabiztosan, 6–0-ra nyert a Magyar Öregfiúk Válogatott Kassán a szlovák öregfiúk válogatottja ellen – számolt be róla az mlsz.hu. Nemzeti együttesünket erősítette a DVSC több egykori játékosa is: Madar Csaba, Feczesin Róbert, Bernáth Csaba és Farkas II. Balázs is pályára lépett.

A Magyar Öregfiúk Válogatott 6–0-ra nyert Kassán

Forrás: MLSZ