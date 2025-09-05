Megvan a győztes csapat? – ők léphetnek pályára Románia ellen Debrecenben!

Ahogyan arról már orában beszámoltunk: nagy tétettel bíró magyar-román futsal-meccset rendeznek Debrecenben, a Főnix Arénában. Sergio Mullor szövetségi kapitány pénteken kijelölte nemzeti együttesünk 18 fős keretét az Európa-bajnoki pótselejtezőre, közölte az MTI.

Legutóbb a női kéziseknél rendeztek magyar-román meccset Debrecenben, ezúttal a férfi futsalosok találoznak itt. Fotó: NS-archív

A keret a múlt héten együtt készült és két győztes felkészülési mérkőzést játszott Kirgizisztánnal. Akkor a bajnok Veszprémből egyetlen játékos sem lehetett a válogatott tagja, mivel a bakonyiak a Bajnokok Ligája athéni selejtezőcsoportjában szerepeltek – és lettek másodikak. A mostani keretbe a veszprémiektől egyedüliként a Debrecenhez ezer szállal kötődő Hadházi Sándor kapott meghívót, illetve az akkor sérült, szintén cívisvárosi Faragó Ádám és a Magyar Kupa-címvédő Berettyóújfalu futsalosa, Szalmás Zoltán is bekerült a csapatba.

A magyar válogatott a pótselejtező első meccsén, szeptember 18-án Debrecenben fogadja a román csapatot, a párharc visszavágóját pedig szeptember 24-én Craiovában rendezik.