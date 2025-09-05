33 perce
Megvan a győztes csapat? – ők léphetnek pályára Románia ellen Debrecenben!
Több hajdú-bihari kötődésű sportoló is a gárda tagja. Már nagyon sokan várják a magyar-román mérkőzést.
Ahogyan arról már orában beszámoltunk: nagy tétettel bíró magyar-román futsal-meccset rendeznek Debrecenben, a Főnix Arénában. Sergio Mullor szövetségi kapitány pénteken kijelölte nemzeti együttesünk 18 fős keretét az Európa-bajnoki pótselejtezőre, közölte az MTI.
A keret a múlt héten együtt készült és két győztes felkészülési mérkőzést játszott Kirgizisztánnal. Akkor a bajnok Veszprémből egyetlen játékos sem lehetett a válogatott tagja, mivel a bakonyiak a Bajnokok Ligája athéni selejtezőcsoportjában szerepeltek – és lettek másodikak. A mostani keretbe a veszprémiektől egyedüliként a Debrecenhez ezer szállal kötődő Hadházi Sándor kapott meghívót, illetve az akkor sérült, szintén cívisvárosi Faragó Ádám és a Magyar Kupa-címvédő Berettyóújfalu futsalosa, Szalmás Zoltán is bekerült a csapatba.
A magyar válogatott a pótselejtező első meccsén, szeptember 18-án Debrecenben fogadja a román csapatot, a párharc visszavágóját pedig szeptember 24-én Craiovában rendezik.
A magyar válogatott kerete a magyar-román meccsekre
- Kapusok: Alasztics Marcell (Nyíregyháza), Kinics Bálint (Újpest FC), Faragó Ádám (DEAC)
- Mezőnyjátékosok: Bencsik Roland (Kecskemét), Büki Baltazár (Aramis SE), Fekete Márk (Kecskemét), Hadházi Sándor (Veszprém), Kajtár Mátyás (Sekcja Futsalu Wiara Lecha), Nagy Imre (Berettyóújfalu), Pál Patrik (Újpest FC), Rafael Henrique De Silva (Nyíregyháza), Rábl János (Berettyóújfalu), Rutai Balázs (Kecskemét), Suscsák Máté János (Újpest FC), Szabó Lajos Mátyás (Berettyóújfalu), Szalmás Zoltán (Berettyóújfalu), Vatamaniuc-Bartha Dávid (Nyíregyháza)
Elhunyt Dzsudzsák egykori edzője, az ismert hajdú-bihari játékvezető
Kilenc éve is a magyarok örülhettek a párharc végén: