A románoknak voltak aljas húzásai, de ami a végén jött...

Nem mindennapi összecsapás vár a magyar férfi futsal-válogatottra, amely csütörtökön 20 órától Debrecenben, a Főnix Arénában játssza le a Románia elleni Európa-bajnoki pótselejtezőjének odavágóját. A győztes vehet részt a lett-litván-szlovén közös rendezésű kontinensviadalon. Ezzel tehát megismétlődik a kilenc évvel ezelőtti csata azzal a különbséggel, hogy akkor a visszavágót rendezték a cívisvárosban. Őrült volt a magyar-román összecsapás, amelyre sokan még mindig emlékeznek – ebben a cikkben felidéztük, mi történt akkor.

Így ért véget a magyar-román párharc 2015-ben. Fotó: MTI-archív

Így készültek a magyar-román meccsre

Egy lépésre az Eb-től, elkél nekik a szurkolás! – áll a Hajdú-bihari Napló 2015. szeptember 22-ei számában. Először Buzauban feszültek egymásnak a felek, akkor a 0–0-s első félidőt követően a 22. percben már 2–0-ra vezettek a románok, ám a magyarok a 24. minutumra kiegyenlítettek és 2–2-vel zárult a találkozó.

Nehéz összecsapást játszottunk, sőt, már a meccs előtt is akadtak aljas húzásai a románoknak. Csak hogy egyetenlítsek, érdekes mód például pont akkor jöttek takarítania szállodai szobánkba, mikora csendes pihenőnket töltöttük.

De szerencsére nem tudtak megzavarni minket, az első félidő ikszes volt, 0–0 is lett, aztán a szünet után rögtön kaptunk két gólt. Ekkor kicsit megrémültem, nehogy beleszaladjunk egy nagy verésbe, de hál’Istennek nem így lett, gyorsan egyenlíteni tudtunk. Ezután rohamoztak, nagy nyomás alatt tartottak minket, de ők fáradtak el a végére. Jó eredménynek tartom a 2–2-t, előnyt jelenthet, hogy idegenben kétszer is betaláltunk – fogamazott a magyar válogatott akkori csapatkapitánya, Trencsényi János.

Az lehet, hogy ők előrébb tartanak nálunk, taktikásabbak, ugyanakkor a csapategység mellettünk szól. Ha náluk valaki szerez egy gólt, magát élteti, viszont ha mi betalálunk, rögtön összegyűlünk és közösen ünneplünk. Úgy érzem, roppant motiváltak vagyunk, mindannyian érezzük, most meg lehet, végre kijuthatunk egy világeseményre.

Nem egyszer előfordult már velünk, hogy a legvégén véreztünk el, az utolsó pillanatban maradtunk le a vb- vagy Eb-részvételről. Igaz, nagy rajtunk a nyomás, de bírnunk kell, és fogjuk is, mentálisanis rendben vagyunk

– vélekedett a Trenyó becenévre hallgató futsalos.