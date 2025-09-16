2 órája
A románoknak voltak aljas húzásai, de ami a végén jött...
Dróth Zoltán utolsó pillanatos góljára még mindig sokan emlékeznek – vajon megismétlődhet a magyar öröm?! Tíz év után ismét Debrecenben rendeznek magyar-román Eb-selejtezős meccset.
Nem mindennapi összecsapás vár a magyar férfi futsal-válogatottra, amely csütörtökön 20 órától Debrecenben, a Főnix Arénában játssza le a Románia elleni Európa-bajnoki pótselejtezőjének odavágóját. A győztes vehet részt a lett-litván-szlovén közös rendezésű kontinensviadalon. Ezzel tehát megismétlődik a kilenc évvel ezelőtti csata azzal a különbséggel, hogy akkor a visszavágót rendezték a cívisvárosban. Őrült volt a magyar-román összecsapás, amelyre sokan még mindig emlékeznek – ebben a cikkben felidéztük, mi történt akkor.
Így készültek a magyar-román meccsre
Egy lépésre az Eb-től, elkél nekik a szurkolás! – áll a Hajdú-bihari Napló 2015. szeptember 22-ei számában. Először Buzauban feszültek egymásnak a felek, akkor a 0–0-s első félidőt követően a 22. percben már 2–0-ra vezettek a románok, ám a magyarok a 24. minutumra kiegyenlítettek és 2–2-vel zárult a találkozó.
Nehéz összecsapást játszottunk, sőt, már a meccs előtt is akadtak aljas húzásai a románoknak. Csak hogy egyetenlítsek, érdekes mód például pont akkor jöttek takarítania szállodai szobánkba, mikora csendes pihenőnket töltöttük.
De szerencsére nem tudtak megzavarni minket, az első félidő ikszes volt, 0–0 is lett, aztán a szünet után rögtön kaptunk két gólt. Ekkor kicsit megrémültem, nehogy beleszaladjunk egy nagy verésbe, de hál’Istennek nem így lett, gyorsan egyenlíteni tudtunk. Ezután rohamoztak, nagy nyomás alatt tartottak minket, de ők fáradtak el a végére. Jó eredménynek tartom a 2–2-t, előnyt jelenthet, hogy idegenben kétszer is betaláltunk – fogamazott a magyar válogatott akkori csapatkapitánya, Trencsényi János.
Az lehet, hogy ők előrébb tartanak nálunk, taktikásabbak, ugyanakkor a csapategység mellettünk szól. Ha náluk valaki szerez egy gólt, magát élteti, viszont ha mi betalálunk, rögtön összegyűlünk és közösen ünneplünk. Úgy érzem, roppant motiváltak vagyunk, mindannyian érezzük, most meg lehet, végre kijuthatunk egy világeseményre.
Nem egyszer előfordult már velünk, hogy a legvégén véreztünk el, az utolsó pillanatban maradtunk le a vb- vagy Eb-részvételről. Igaz, nagy rajtunk a nyomás, de bírnunk kell, és fogjuk is, mentálisanis rendben vagyunk
– vélekedett a Trenyó becenévre hallgató futsalos.
És hogy mivel tudának a románok fölé nőni? – az MVFC Berettyóújfalu korábbi játékosa ezt válaszolta: – Nem lehet tudni, milyen taktikát választ ellenfelünk. Az első játékrész sok mindent el fog dönteni. Egy végsőkig kiélezett mérkőzést várok, rengeteg futásra kell őket kényszerítenünk, muszáj lesz kifárasztani a játékosokat, mert az nyilvánvaló, hogy erőben jobban bírjuk. Kapitányunk, Sito Rivera a román kispadon is ült korábban, ez óriási előny, mindenkit ismer, ezáltal mi is. Felkészültünk, az edzőnk sem rak ránk plusz terhet, azt mondta, hozzuk ki azt, amit kér tőlünk, akkor már elégedett lesz. Jó a hangulat a csapatban, készülünk és bizakodunk – nyilatkozta.
A hosszabbítás utolsó pillanatában fejelt góllal jutott ki Magyarország az Európa-bajnokságra
A Hajdú-bihari Napló akkori tudósításából visszaolvashatjuk, milyen volt a visszavágó: egyértelműen a hazaiak kezdtek jobban, többször is veszélyeztették a vendégek kapuját, és nem is kellett sokáig várni az első találatra. A negyedik percben egy szögletet követően Harnisch vette be a románok kapuját, ezzel 1–0-ra vezettek a magyarok. A folytatásban is Sito Rivera tanítványai domináltak, nem egyszer alakult ki helyzet Románia kapuja előtt, ellenben ha éppen nem Trencsényiék rohamoztak, akkor Tóth hárított magabiztosan. Nem sok teret hagytak a keleti szomszédainknak Ráblék, nyilvánvalóan a piros-fehér-zöld együttes volt előnyben. De hiába a dominancia, mégis sikerült egyenlíteni a sárga mezben játszó románoknak, öt perc sem volt hátra, mikor Mátéi Florin maradt nagyon egyedül, aki ki is használtaaz adandó lehetőséget (1–1). A folytatásban nem egyszer visszaszerezhette volna a vezetést a magyar társaság, de a befejezésbe rendre hiba csúszott. Németh állt legközelebb ahhoz, hogy előnybe lője az övéit pár másodperccel a szünet előtt, de túl korán bombázott, így maradt az egál.
Rögtön belecsaptak a lecsóba a második játékrészbena felek, Dróth messziről leadott lövése csattant a kapufán nem sokkal a pihenő után. Rövidesen Dróth ismételhetett, újabb kísérlete elakadt Octavianban. Nagy kavarodás után hősiesen állta a rohamokat a magyar gárda, kivédekezték a ziccereket, ám a játékvezető pirossal leküldte Harnischt, miután a hatoson belül kezezett, így büntetővel jöhettek a vendégek. Mátéi Florin állt oda, nem hibázott, kilőtte a jobb felsőt (1–2). Ettől felélénkültek a románok is, csak kapkodták a fejüket a szurkolók, hol az egyik, hol a másik oldalon alakult ki helyzet. Bő tíz minutummal a vége előtt Dróth ment el a szélen, lövése Hosszú előtt kötött ki, aki pedig nem tétovázott, belőtte (2–2). Bár igyekeztek a Rivera-tanítványok, mégis úgy tűnt, kétszer öt perchosszabbítás következik. Alig több, mint három perc volt hátra, mikor hatodik sárg alapjukat is megkapták a magyarok, ami azt jelentette, büntetővel jöhet Románia. A sárgák két gólját szerző Mátéi Florin dönthette volna el a meccset, ám igen nagyerővel megküldött löketét a kapufára tolta Tóth.
4–4-es összesítésnél zárult a találkozó, vagyis jöhetett a ráadás. Előbb egy román kapufa, majd egy gól következett, ismét Mátéi Florin volt eredményes. Majdnem végleg eldőlni látszott az összecsapás, mikor újra büntetővel jöhettek a vendégek, amit ezúttal Mátéi Cristian kihagyott. Fordulás után Dróth lőtt nyolc méterről laposan a bal alsóba, ezzel visszahozva a reményeket. Ekkor egyébként már átállt vészkapus-játékra Magyarország. Pillanatokkal a lefújást megelőzően utolsó rohamukra indultak a vendéglátók, egy félpályáról leadott beadás után pedig Dróth fejelte be a labdát, ezzel 4–3-ra nyertek a magyarok, akik 6–5-ös összesítéssel kijutottak a 2016-os Eb-re.
Hatalmas volt az örömünnep, rengeteg szurkoló szaladt be a pályára – de ez tényleg nem mindennapi mérkőzés volt, melynek összefoglalója itt nézhető vissza:
A Hajdú-bihari Napló 2015. szeptember 23-ai címlapján is a futsal-válogatottunk örömét láttuk:
Bízunk benne, hogy a tíz évvel ezelőtti siker megismétlődhet...
A tények
Magyarország–Románia 4–3 (1–1)
- Magyarország: Tóth Gyula – Trencsényi János, Dávid Richárd, Lovas Norbert, Rábl János. Cserék: Tihanyi Csaba, Gál István, Öreglaki Norbert, Szeghy Szabolcs, Hosszú Ádám, Komáromi Péter, Németh Péter, Harnisch Ákos, Dróth Zoltán. Vezetőedző: Sito Rivera.
- Románia: Iancu – M. Mátéi, Ignat, F. Mátéi, Lupu. Cserék: Tonita (kapus), Albani, Sotarca, Ignat, Panzaru, Raducu, Manga, Szöcs, Csorna, Stoica. Vezetőedző: Jakab Zoltán.
- Gólszerző: Harnisch (4.), Hosszú (30.), Dróth (47., 50.), illetve F. Mátéi (15., 24., 42. - a másodikat büntetőből)
- Kiállítva: Harnisch (24.)
