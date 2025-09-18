szeptember 18., csütörtök

Ez nagyot fog szólni!

2 órája

Ezt üzenték a magyar válogatott ultrái a sorsdöntő debreceni meccs előtt!

Címkék#Carpathian Brigade#Debrecen#Főnix Arénában#futsal#Futsal Eb-selejtező

Dresszkód is van! A magyar-román összecsapás csütörtökön 20 órától kezdődik.

Haon.hu

Ahogyan arról már többször is írtunk: csütörtökön 20 órától magyar-román meccset rendeznek a Főnix Arénában – az ország több pontjáról is érkeznek majd szurkolók. Jelen lesz a Carpathian Brigade is, amely csoport a Facebook-oldalán üzent. 

magyar-román
A magyar-román meccsre fekete a dresszkód. Fotó: Carpathian Brigade/Facebook

Mindenkit várnak a magyar-román meccsre

Szurkolótársaink, barátaink! Csütörtök este Debrecenben találkozunk, ahol Eb-pótselejtezőt vív a magyar futsal-válogatott. A mérkőzésen várunk a kapu mögé mindenkit, aki hangjával segítené a csapatot ebben a kemény ütközetben.

– írták a közleményben.

 Arra is felhívták a figyelmet, hogy az egységes megjelenés érdekében a dresszkód: fekete.

A magyar válogatott kerete:

  • Kapusok: Alasztics Marcell (Nyíregyháza), Kinics Bálint (Újpest FC), Faragó Ádám (DEAC)
  • Mezőnyjátékosok: Bencsik Roland (Kecskemét), Büki Baltazár (Aramis SE), Fekete Márk (Kecskemét), Hadházi Sándor (Veszprém), Kajtár Mátyás (Sekcja Futsalu Wiara Lecha), Nagy Imre (Berettyóújfalu), Pál Patrik (Újpest FC), Rafael Henrique Da Silva (Nyíregyháza), Rábl János (Berettyóújfalu), Rutai Balázs (Kecskemét), Suscsák Máté János (Újpest FC), Szabó Lajos Mátyás (Berettyóújfalu), Szalmás Zoltán (Berettyóújfalu), Vatamaniuc-Bartha Dávid (Nyíregyháza)

 

FUTSAL, EURÓPA-BAJNOKI PÓTSELEJTEZŐ

  • 1. MÉRKŐZÉS
     Szeptember 18., csütörtök
    20.00, Debrecen: Magyarország–Románia
  • 2. MÉRKŐZÉS
    Szeptember 24., szerda
    18.30, Craiova: Románia–Magyarország

Vajon megismélődhet a tíz évvel ezelőtti csoda?

