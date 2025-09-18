2 órája
Ezt üzenték a magyar válogatott ultrái a sorsdöntő debreceni meccs előtt!
Dresszkód is van! A magyar-román összecsapás csütörtökön 20 órától kezdődik.
Ahogyan arról már többször is írtunk: csütörtökön 20 órától magyar-román meccset rendeznek a Főnix Arénában – az ország több pontjáról is érkeznek majd szurkolók. Jelen lesz a Carpathian Brigade is, amely csoport a Facebook-oldalán üzent.
Mindenkit várnak a magyar-román meccsre
Szurkolótársaink, barátaink! Csütörtök este Debrecenben találkozunk, ahol Eb-pótselejtezőt vív a magyar futsal-válogatott. A mérkőzésen várunk a kapu mögé mindenkit, aki hangjával segítené a csapatot ebben a kemény ütközetben.
– írták a közleményben.
Arra is felhívták a figyelmet, hogy az egységes megjelenés érdekében a dresszkód: fekete.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!
A magyar válogatott kerete:
- Kapusok: Alasztics Marcell (Nyíregyháza), Kinics Bálint (Újpest FC), Faragó Ádám (DEAC)
- Mezőnyjátékosok: Bencsik Roland (Kecskemét), Büki Baltazár (Aramis SE), Fekete Márk (Kecskemét), Hadházi Sándor (Veszprém), Kajtár Mátyás (Sekcja Futsalu Wiara Lecha), Nagy Imre (Berettyóújfalu), Pál Patrik (Újpest FC), Rafael Henrique Da Silva (Nyíregyháza), Rábl János (Berettyóújfalu), Rutai Balázs (Kecskemét), Suscsák Máté János (Újpest FC), Szabó Lajos Mátyás (Berettyóújfalu), Szalmás Zoltán (Berettyóújfalu), Vatamaniuc-Bartha Dávid (Nyíregyháza)
FUTSAL, EURÓPA-BAJNOKI PÓTSELEJTEZŐ
- 1. MÉRKŐZÉS
Szeptember 18., csütörtök
20.00, Debrecen: Magyarország–Románia
- 2. MÉRKŐZÉS
Szeptember 24., szerda
18.30, Craiova: Románia–Magyarország
Vajon megismélődhet a tíz évvel ezelőtti csoda?
A románoknak voltak aljas húzásai, de ami a végén jött...
Ezeket a cikkeket is ajánljuk még:
YoUDay 2025: hazai pályán győzött a Debreceni Egyetem és a bulihangulat – fotókkal, videókkal!
Megbocsáthatatlan, amit az 5 éves kislányával tett, Debrecenben ítélhetik el az édesapát