Hidegrázós pillanatok: fantasztikus élőkép; így szólt a magyar himnusz és a Nélküled a Puskás Arénában! – videóval

Eljött a várva várt nap, kedden 20.45-től rendezik a magyar-portugál meccset Budapesten a Puskás Arénában. Az M3-as autópálya délután bedugult, nem hiába, hiszen a szerencsés jegytulajdonosok Hajdú-Bihar vármegyéből is rengetegen érkeztek a helyszínre. Már a labdarúgók bemelegítését is nagy érdeklődés övezte: amikor a magyarok pályára léptek – stílszerűen a VALMAR Megjöttek a magyarok zene szólt ekkor a hangszórókból –, hatalmas volt a hangorkán, mit ahogyan akkor is, mikor Cristiano Ronaldo kiintegetett a közönségnek.

Ilyen volt az élőkép a magyar-portugál meccsen

Forrás: HAON

Magyar-portugál meccs: Ezt az érzést nehéz lesz überelni

Aztán még inkább hidegrázós pillanatok következtek. Ahogyan azt a magyar labdarúgó-válogatott meccseire rendszeresen járó drukkerek megszokhatták, az elsötétedő stadionban felcsendült az Ismerős Arcok Nélküled című szerzeménye – amit videón a portálunk stábja is megörökített, hogy átéljék azok is a meghitt jeleneteket, akik nem tudtak tikettet váltani a FIFA világbajnoki-selejtezőre. Közben a különleges, az Aranycsapat korszakát idéző élőképet láthattuk, rajta a jelenlegi csapatunk játékosaival. Utána pedig jöttek a himnuszok, azt is megörökítettük, hogyan szólt több mint hatvanezer ember torkából.

Zúg a ria, ria Hungária rigmus, a szurkolók bizonyára kitart majd a végéig. Ma van Marco Rossi születésnapja, egy győzelem vagy esetleg pontszerzés lenne a legjobb ajándék számára.

Így érkeztek a szurkolók a mérkőzésre: