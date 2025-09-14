szeptember 14., vasárnap

Labdarúgás

1 órája

Sorsoltak a Magyar Kupában, ezzel a csapattal ütközik meg a DVSC és a DEAC!

Valószínűleg mindkét hajdúsági alakulatnál úgy gondolják, hogy nem a legönnyebb, de nem is a legnehezebb. Hamarosan jön a Magyar Kupa 4. fordulója!

Tóth Huba Elemér

A Debreceni VSC és a DEAC is továbbjutott a Magyar Kupa küzdelmeiben, így a hajdúsági csapatok a sorozat 4. fordulójában is bizonyíthatnak. Az M4 Sport stúdiójában vasárnap este sorsolták ki a következő kör párosításait. 

magyar kupa, dvsc
Magyar Kupa: A DVSC legutóbb a Veszprémet ejtette ki
Forrás: DVSC

Kiderült, hogy a Loki a Budapest Honvédot fogadja, míg a Debreceni EAC a BVSC-Zuglót látja vendégül. A hivatalos játéknap október 29, a továbbjutás egy találkozón dől el.

Magyar Kupa: Így teljesítettek a csapatok eddig

A DEAC legutóbb a PMFC otthonában nyert 2–0-ra, míg a DVSC ugyanilyen arányban múlta felül idegenben a Veszprémet. A Loki NB I.-es csapat révén a 3. játéknapon kapcsolódott az MK-ba, de az egyetemi alakulat már korábban is játszott: Urbi Péter legénysége a Patak FC-t 14–0-ra verte meg, míg a Cigándot 2–1-re múlta felül. A BVSC a Füzesabony ellen játszotta az első meccsét, és diadalmaskodott 4–0-ra, a Kispest pedig 4–1-es győzelmet aratott a Móri SE otthonában.

 

