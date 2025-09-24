Megvan, mikor játszik a DVSC és a DEAC a Magyar Kupában!

Az MLSZ közzétette a MOL Magyar Kupa 4. fordulójának pontos kezdési időpontjait. Ez alapján a Debreceni VSC együttese október 29-én, szerdán 18 órától fogadja a Budapest Honvédot a Nagyerdei Stadionban, míg a DEAC a BVSC-Zugló együttesével 12.30-tól csap össze a Dóczy utcai sporttelepen. A televíziós közvetítésekről majd később dönt a jogtulajdonos Magyar Televízió.

Forrás: MLSZ

Magyar Kupa: Íme a 4. foduló menetrendje