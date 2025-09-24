Labdarúgás
Megvan, mikor játszik a DVSC és a DEAC a Magyar Kupában!
A televízióban közvetített mérkőzéseket később jelölik ki. A Magyar Kupa 4. fordulójának legtöbb mérkőzését október 29-én, szerdán rendezik majd.
Az MLSZ közzétette a MOL Magyar Kupa 4. fordulójának pontos kezdési időpontjait. Ez alapján a Debreceni VSC együttese október 29-én, szerdán 18 órától fogadja a Budapest Honvédot a Nagyerdei Stadionban, míg a DEAC a BVSC-Zugló együttesével 12.30-tól csap össze a Dóczy utcai sporttelepen. A televíziós közvetítésekről majd később dönt a jogtulajdonos Magyar Televízió.
Magyar Kupa: Íme a 4. foduló menetrendje
A kupameccsek kezdési időpontjai:
Pontos kezdési időpont még nem ismert:
