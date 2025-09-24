szeptember 24., szerda

Labdarúgás

3 órája

Megvan, mikor játszik a DVSC és a DEAC a Magyar Kupában!

A televízióban közvetített mérkőzéseket később jelölik ki. A Magyar Kupa 4. fordulójának legtöbb mérkőzését október 29-én, szerdán rendezik majd.

Haon.hu

Az MLSZ közzétette a MOL Magyar Kupa 4. fordulójának pontos kezdési időpontjait. Ez alapján a Debreceni VSC együttese október 29-én, szerdán 18 órától fogadja a Budapest Honvédot a Nagyerdei Stadionban, míg a DEAC a BVSC-Zugló együttesével 12.30-tól csap össze a Dóczy utcai sporttelepen. A televíziós közvetítésekről majd később dönt a jogtulajdonos Magyar Televízió.

Az MLSZ közzétette a Magyar Kupa 4. fordulójának kezdési időpontjait, ez alapján a DEAC 12.30-tól, míg a Debreceni VSC 18 órától fogadja majd ellenfelét.
A DVSC és a DEAC is szerdán fogadja majd ellenfelét a MOL Magyar Kupa 4. fordulójában
Forrás: MLSZ

Magyar Kupa: Íme a 4. foduló menetrendje

A kupameccsek kezdési időpontjai:

  • 12:30: Martfűi LSE–Paksi FC (Martfű LSE Sporttelep)
  • 12:30: DEAC–BVSC-Zugló (Debreceni Egyetemi AC Sporttelep)
  • 12:30: Majosi SE–Videoton FC Fehérvár (Majosi Sportegyesület)
  • 12:30: Kelen SC–Kolorcity Kazincbarcika SC (Kelen SC Sporttelep)
  • 12:30: Karcagi SC–Aqvital FC Csákvár (Karcag Liget úti Sportcentrum)
  • 12:30: III. Ker. TVE–Soroksár SC (III. ker. TVE Sporttelep)
  • 17 óra: Kecskeméti TE–Tiszafüredi VSE (Kecskeméti Széktói Stadion)
  • 17 óra: FC Ajka–Tiszakécskei LC (Ajkai Városi Sportcentrum)
  • 17:30: HR-Rent Kozármisleny–ESMTK (Kozármislenyi Stadion)
  • 18 óra: DVSC–Budapest Honvéd FC (Debreceni Nagyerdei Stadion)
  • 18 óra: ETO FC–Pilisi LK (ETO Stadion)
  • 18 óra: ZTE FC–Budafoki MTE (ZTE Aréna)
  • 19 óra: Vasas FC–Mezőörs KSE (Illovszky Rudolf Stadion)
  • 20 óra: MTK Budapest–Mezőkövesd Zsóry FC (Új Hidegkuti Nándor Stadion)

Pontos kezdési időpont még nem ismert:

  • DVTK–Szeged-Csanád Grosics Akadémia (DVTK Stadion)
  • Ferencvárosi TC–Békéscsaba 1912 Előre (Groupama Aréna)

 

 

