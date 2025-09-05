Lovas Zoltán újabb remek eredményére büszkék lehetnek Debrecenben!

Lovas Zoltán Európa legjobbjai között! A debreceni és a magyar salakmotorsport egyik legnagyobb reménysége, Lovas Zoltán, már első 500-as idényében hatalmas sikert ért el: a szlovákiai selejtezőben kivívta az U19-es Európa-bajnoki döntőben való szereplést. A lengyelországi Grudziądzban múlt hétvégén rendezett fináléban 16 évesen, a mezőny legfiatalabbjaként állt rajthoz, és a rendkívül nehéz körülmények között a 11. helyen zárt Európa legjobb ifjú salakmotorosai között. Gratulálunk Zoli, Debrecen büszke rád! – számolt be róla Barcsa Lajos, Debrecen alpolgármestere a közösségi oldalán.

A legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!