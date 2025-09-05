szeptember 5., péntek

LőrincViktor névnap

31°
+34
+19
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Salakmotor

1 órája

Lovas Zoltán újabb remek eredményére büszkék lehetnek Debrecenben!

Címkék#Debrecen#salakmotorsport#Lovas Zoltán

Haon.hu

Lovas Zoltán Európa legjobbjai között! A debreceni és a magyar salakmotorsport egyik legnagyobb reménysége, Lovas Zoltán, már első 500-as idényében hatalmas sikert ért el: a szlovákiai selejtezőben kivívta az U19-es Európa-bajnoki döntőben való szereplést. A lengyelországi Grudziądzban múlt hétvégén rendezett fináléban 16 évesen, a mezőny legfiatalabbjaként állt rajthoz, és a rendkívül nehéz körülmények között a 11. helyen zárt Európa legjobb ifjú salakmotorosai között. Gratulálunk Zoli, Debrecen büszke rád! – számolt be róla Barcsa Lajos, Debrecen alpolgármestere a közösségi oldalán.

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu