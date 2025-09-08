szeptember 8., hétfő

Labdarúgás

48 perce

Lionel Messi és a DVSC-s szál…

Az argentin klasszis még mindig a világ egyik legjobbja.

Haon.hu

Időrendben először Amos Youga lépett pályára. Játékosunk a Közép-afrikai Köztársaság válogatottja csapatkapitányaként és a kezdőcsapat tagjaként végigjátszotta a Madagaszkár ellen 2-0 arányban elveszített találkozót. Folytatás szeptember 7-én, vasárnap 18 órakor a Comore-szigetek együttese ellen – írta a dvsc.hu. 

Josua Mejíasnak és a venezuelai válogatottnak nehéz feladat jutott, hiszen a világbajnok Argentína otthonában, Buenos Airesben várt rájuk vb-selejtező. A hazaiak egy Messi-duplával 3-0 arányban győztek, Josua Mejíast nevezték a mérkőzésre, de nem állt be. Venezuelának még van esélye elérni a vb-pótselejtezős pozíciót, Argentína már kijutott. 

 

