Lionel Messi és a DVSC-s szál…

Időrendben először Amos Youga lépett pályára. Játékosunk a Közép-afrikai Köztársaság válogatottja csapatkapitányaként és a kezdőcsapat tagjaként végigjátszotta a Madagaszkár ellen 2-0 arányban elveszített találkozót. Folytatás szeptember 7-én, vasárnap 18 órakor a Comore-szigetek együttese ellen – írta a dvsc.hu.

Josua Mejíasnak és a venezuelai válogatottnak nehéz feladat jutott, hiszen a világbajnok Argentína otthonában, Buenos Airesben várt rájuk vb-selejtező. A hazaiak egy Messi-duplával 3-0 arányban győztek, Josua Mejíast nevezték a mérkőzésre, de nem állt be. Venezuelának még van esélye elérni a vb-pótselejtezős pozíciót, Argentína már kijutott.