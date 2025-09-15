51 perce
Véget ért a vb Kozák Luca számára
Kozák Luca elődöntős futamában az ötödik lett, így nem jutott be a női 100 méter gát fináléjába a tokiói atlétikai világbajnokság harmadik versenynapján.
Kozák Luca
Forrás: MTI
A debreceni sprinter az előfutam után elmondta, hogy országos csúcsához, a 12.69 másodperchez közeli formában érzi magát és szeretné, ha ez a forma az elődöntőben megmutatkozna.
Az MTI beszámolója alapján három futamból Kozák az utolsóba került, így ismét együtt futhatott az olimpiai címvédő amerikai Masai Russellel. A kilences pályán rajtoló magyar sprinter remekül startolt és egészen a hetedik gátig nagyszerű tempóban haladt, akkor viszont beleakadt a gátba, megbillent, s utána hiába stabilizálta futását, rengeteg időt veszítve ért célba 13.01 másodperces eredménnyel.
A futamban sokan rontottak, Kozák így ötödik lett, a döntőtől – melyhez 12.53 másodpercre volt szükség – azonban messze volt és összesítésben a 17. helyen végzett.
