Véget ért a vb Kozák Luca számára

A debreceni sprinter az előfutam után elmondta, hogy országos csúcsához, a 12.69 másodperchez közeli formában érzi magát és szeretné, ha ez a forma az elődöntőben megmutatkozna.

Az MTI beszámolója alapján három futamból Kozák az utolsóba került, így ismét együtt futhatott az olimpiai címvédő amerikai Masai Russellel. A kilences pályán rajtoló magyar sprinter remekül startolt és egészen a hetedik gátig nagyszerű tempóban haladt, akkor viszont beleakadt a gátba, megbillent, s utána hiába stabilizálta futását, rengeteg időt veszítve ért célba 13.01 másodperces eredménnyel.