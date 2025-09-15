szeptember 15., hétfő

EnikőMelitta névnap

22°
+23
+15
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Atlétika

51 perce

Véget ért a vb Kozák Luca számára

Címkék#Kozák Luca#világbajnokság#vb

Kozák Luca elődöntős futamában az ötödik lett, így nem jutott be a női 100 méter gát fináléjába a tokiói atlétikai világbajnokság harmadik versenynapján.

Haon.hu
Véget ért a vb Kozák Luca számára

Kozák Luca

Forrás: MTI

A debreceni sprinter az előfutam után elmondta, hogy országos csúcsához, a 12.69 másodperchez közeli formában érzi magát és szeretné, ha ez a forma az elődöntőben megmutatkozna. 

Az MTI beszámolója alapján három futamból Kozák az utolsóba került, így ismét együtt futhatott az olimpiai címvédő amerikai Masai Russellel. A kilences pályán rajtoló magyar sprinter remekül startolt és egészen a hetedik gátig nagyszerű tempóban haladt, akkor viszont beleakadt a gátba, megbillent, s utána hiába stabilizálta futását, rengeteg időt veszítve ért célba 13.01 másodperces eredménnyel. 

A futamban sokan rontottak, Kozák így ötödik lett, a döntőtől – melyhez 12.53 másodpercre volt szükség – azonban messze volt és összesítésben a 17. helyen végzett.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu