Atlétika

1 órája

Kozák Luca a vb-döntőért futhat!

Címkék#DSI Debrecen#Kozák Luca#Suba László

A tokiói atlétikai világbajnokság második versenynapján állt rajthoz a DSI Debrecen gátasa, Kozák Luca.

Haon.hu
Kozák Luca a vb-döntőért futhat!

Kozák Luca (a képen balról) az elődöntőben is ott lesz a rajtnál

Forrás: DSI Debrecen

Kozák Luca is bemutatkozott a világbajnokságon, a 100 gát első előfutamában állt rajthoz. A biztos továbbjutást futamonként az első három-három hely jelentette, illetve a hat legjobb idővel rendelkező sprinter folytathatta az elődöntőben, áll a DSI Debrece beszámolójában.

Suba László tanítványa 12.96-os idővel negyedikként ért célba. Ez azt jelentette, meg kellett várnia az összes futamot, hogy eldőljön, folytatódik-e számára a világbajnokság. Végül fellélegezhetett klasszisunk, hétfőn az elődöntőben is ott lehet a rajtnál.

– Jól sikerült a bemelegítésem, és szerintem a futásom is jó volt, egészen a kilencedik gátig. A végét nem tudtam olyan jól megcsinálni. Nem szeretem az ilyen reggeli futásokat, ezért is bízom benne, hogy holnap este sokkal jobbra leszek képes. Az edzések alapján egyéni csúcs körüli formában vagyok  – fogalmazott Kozák Luca.

 


 

