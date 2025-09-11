2 órája
Hűha! Olimpiai bajnok járt a hajdú-bihari vendéglőben - fotóval
Különleges személy látogatta meg a bocskaikerti vendéglőt. Kovács „Kokó” István volt a hajdú-bihari csárda vendége.
Szerdán egy igazán különleges vendég járt a bocskaikerti Véndiófa Csárdában: Kovács „Kokó” István, az olimpiai bajnok, világbajnok és Európa-bajnok ökölvívó legenda látogatta meg a hajdú-bihari vendéglőt, aki nemcsak a sportban, hanem az élet más területein is példát mutat kitartásból, alázatból és emberségből - derül ki a csárda Facebook-bejegyzéséből.
A Véndiófa Csárda számára mindig megtiszteltetés, ha olyan ikonok térnek be hozzánk, akik generációknak adtak erőt, motivációt és felejthetetlen élményeket. Kokó személyisége, közvetlensége és pozitív kisugárzása mindenkit magával ragadott – hatalmas élmény volt számunkra a találkozás.
- tették hozzá.
Az Olimpiai, Világ- és Európa-bajnok ökölvívó szerdán Hajdúhadházon járt, ahol elmondta a véleményét a Sztárboxról is. Hogy mit mondott a műsorról „Kokó”, megnézhetitek itt:
Kovács „Kokó” István nem kertelt, egyenesen elmondta a véleményét a Sztárboxról – videóval
