Kocsis Dominik nem hagyta szó nélkül a Diósgyőrben történteket - videóval!

A szombati, gólnélküli döntetlennel végződő DVTK-Debreceni VSC rangadó után Kocsis Dominik is nyilatkozott, interjújának egyik vicces részlete az M4 Sport Facebook-oldalán is megjelent. Mint ismeretes, a mérkőzés első félidejében Kocsis közel járt a gólszerzéshez, azonban a szerencse a diósgyőriek oldalára állt, a játékos lövése a kapufát találta el a 45. percben, így 0-0-s állásnál vonulhattak öltözőbe a csapatok. Persze a második félidőben is akadtak periódusok, amikor a Debreceni VSC diktálta az iramot, a gólzsák azonban később sem szakadt ki. Maradt a 0-0, és mivel borzasztó régen sikerült utoljára győznia a Lokinak Diósgyőrben, Kocsis lövését egy jó darabig még emlegethetjük majd.

Kocsis Dominik nem hagyta szó nélkül a Diósgyőrben történteket

DVTK-DVSC: elpártolt a szerencse Kocsis Dominik mellől!

Ami azonban ennek az egész történetnek a pikantériája, az az, hogy a szezonban nem először jár már így Kocsis Dominik. Nyolc forduló alatt ez már a harmadik kapufája volt, így aligha meglepő, hogy az M4 Sport riportere rá is kérdezett: hogyan érzi magát, hogyan látja ezt a balszerencsés periódust?

Cipőt váltottam, templomban voltam, most valami boszorkányhoz kell elmennem

– válaszolta tréfásan a játékos, majd hozzátette: „olyan szituációkban pattan kifelé a labda, hogy kicsit olyan, mintha távirányítóval működne”.

A Debreceni VSC egyébként a diósgyőri döntetlen után is őrzi a Fizz liga tabelláján elfoglalt második helyét. A piros-fehér alakulat a 9. fordulóban ráadásul azzal a Győri ETO-val nézhet farkasszemet, amely 2 pont lemaradással, jelenleg stabil harmadikként lohol a Lokomotív nyomában.

