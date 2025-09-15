Klekner Hanga a könnyeivel küszködött, nem ezt várta a vb-szerepléstől

Hétfőn reggel kezdődött a női rúdugrók selejtezője a mezőnyben Klekner Hangával, aki döntőbe jutási reményekkel érkezett a világbajnokságra. A debreceni atléta tapasztalt világversenyes induló, és idén, 4,60 méterre javította az országos csúcsot. A komoly remények azonban gyorsan meghiúsultak, Molnár Krisztina tanítványa ugyanis a 4,25 métert ugyan másodikra átugrotta, a következő magasságon, 4,45-ön viszont háromszor is hibázott és kiesett.

Azért vagyok igazán szomorú, mert most éreztem a legfelkészültebbnek magam egy világversenyen, hogy döntőbe kerüljek. Tökéletesen felkészültünk rá, az átállásom is nagyon jó volt, jól keltem reggel, mégsem sikerült

– mondta az MTI-nek könnyeivel küszködve a 25. helyen záró Klekner Hanga. – Az első kísérletem nagyon jó volt 4,45-ön, magas ugrás volt, ám lesodortam a lécet, utána viszont mindig volt valami hiba – nyilatkozta az MTI-nek.