DVSC
43 perce
Fontos információk a Kisvárda-DVSC meccs kapcsán
Nagy küzdelem várható a szabolcsi csapat ellen.
– A hétvégén folytatódnak a Fizz Liga küzdelmei, a dobogós DVSC szeptember 21-én, vasárnap 17.45-kor Kisvárdán lép pályára, a vendégszektor befogadóképessége: 264 fő, fontos, hogy a vendégpénztár a mérkőzés napján csak akkor nyit ki (másfél órával a találkozó előtt), ha még marad vendégjegy. Klubkártya és személyes adatszolgáltatás sem az online, sem a személyes jegyvásárláshoz nem szükséges. A helyszínen készpénzes és bankkártyás fizetésre egyformán lehetőség van. A debreceni szurkolók számára külön parkoló és büfé is rendelkezésre áll. Hajrá, Loki! – írta a dvsc.hu.
Ezt ne hagyja ki!Labdarúgás
4 órája
Hoppá! Nem várt érdeklődő, ők vásárolhatnak részesedést a DVSC-ből? – mutatjuk!
Ezt ne hagyja ki!Debreceni VSC
Tegnap, 13:03
Belső feszültség, elmaradó fizetések a DVSC-nél? - sajtóhír
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre