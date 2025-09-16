Fontos információk a Kisvárda-DVSC meccs kapcsán

– A hétvégén folytatódnak a Fizz Liga küzdelmei, a dobogós DVSC szeptember 21-én, vasárnap 17.45-kor Kisvárdán lép pályára, a vendégszektor befogadóképessége: 264 fő, fontos, hogy a vendégpénztár a mérkőzés napján csak akkor nyit ki (másfél órával a találkozó előtt), ha még marad vendégjegy. Klubkártya és személyes adatszolgáltatás sem az online, sem a személyes jegyvásárláshoz nem szükséges. A helyszínen készpénzes és bankkártyás fizetésre egyformán lehetőség van. A debreceni szurkolók számára külön parkoló és büfé is rendelkezésre áll. Hajrá, Loki! – írta a dvsc.hu.