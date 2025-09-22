A nyíradonyi segítség is kellett ahhoz, hogy történelmet írjon Kiss Norbi

Az első futamon aratott győzelmével megvédte címét Le Mans-ban és a gyorsasági kamion Európa-bajnokság történetének legsikeresebb versenyzőjévé vált Kiss Norbert, a nyíregyházi Révész Racing pilótája, aki hetedszer hódította el a kontinensbajnoki trófeát. Érdekesség, hogy a pilóta versenykamionját, Balut ezúttal is a Nyíradonyban megtaláltható Keczán és Társa Kft. telephelyén készítették fel.

Kiss a hétvégi sikerrel behozhatatlan előnyre tett szert a pontverseny élén, bebiztosította hetedik Eb-címét, ami korábban még senkinek nem sikerült ebben a kategóriában.

A leintés után a szervezők egy videóval is meglepték az újdonsült rekordert, a felvételen Telegdy-Kapás Boglárka olimpiai bronzérmes, világbajnok és hétszeres Európa-bajnok úszó köszöntötte Kisst.