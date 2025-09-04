29 perce
Megvan a magyar válogatott kerete a következő meccsre!
Több debreceni játékos is szóhoz juthat. A magyar kézilabda-válogatott következőnek Svédországgal játszik felkészülési meccset.
Golovin Vlagyimir, a magyar női kézilabda-válogatott szövetségi kapitánya kihirdette keretét a Svédország elleni szeptember 20-ai felkészülési mérkőzésre. – Némileg furcsa, legalábbis újdonság, hogy az általában szeptember végére eső első válogatott összetartás most a hónap közepére esik, így a kerethirdetésnél a válogatásunkat a felkészülési mérkőzéseken látottakra kellett alapoznunk. Ez persze egy olyan adottság, amely minden más csapatra ugyanúgy igaz, várjuk már, hogy újra együtt készüljünk és lássuk, néhány hónap szünet után, hol tartanak a játékosaink, a csapat – nyilatkozta Golovin az MKSZ honlapjának.
A kézilabda-válogatott keretéről
A keretben nincs ott Böde-Bíró Blanka, akinek júliusban született gyereke, továbbá az ikreket váró Győri-Lukács Viktória és Szöllősi-Schatzl Nadine és a sérült Faluvégi Dorottya sem, ellenben az Európa-bajnokság óta először van a keretben Janurik Kinga. A DVSC Schaeffler játékosai közül Grosch Vivien, Tóvizi Petra és Petrus Mirtill kapott meghívót.
A női csapat tavaly Debrecenben játszott, most pedig Tatabányán készül két mérkőzésre, amiből az első (szeptember 18.) zárt kapus, majd két nap múlva már hivatalos mérkőzésen csapnak össze a felek.
A női válogatott kerete a svédek elleni felkészülési mérkőzésre:
- Kapusok: Bukovszky Anna (MOL Esztergom), Janurik Kinga (FTC-Rail Cargo Hungaria), Szemerey Zsófi (Győri Audi ETO KC)
- Jobbszélsők: Grosch Vivien (DVSC Schaeffler), Kovács Anett (MOL Esztergom), Töpfner Alexandra (CS Rapid București, román)
- Jobbátlövők: Albek Anna (Metz Handball, francia), Klujber Katrin (FTC-Rail Cargo Hungaria), Papp Nikoletta (CS Minaur Baia Mare, román)
- Irányítók: Kukely Anna (Motherson Mosonmagyaróvári KC), Simon Petra (FTC-Rail Cargo Hungaria), Vámos Petra (Metz Handball, francia)
- Beállók: Bordás Réka (FTC-Rail Cargo Hungaria), Szmolek Apollónia (MOL Esztergom), Tóvizi Petra (DVSC Schaeffler)
- Balátlövők: Csíkos Luca (Vác), Faragó Lea (MOL Esztergom), Kuczora Csenge (Thüringer HC, német)
- Balszélsők: Hársfalvi Julia (FTC-Rail Cargo Hungaria), Márton Gréta (FTC-Rail Cargo Hungaria), Petrus Mirtill (DVSC Schaeffler)
A női válogatott őszi programja:
- Szeptember 20., szombat, Tatabánya
16:00: Magyarország–Svédország, felkészülési mérkőzés
- Október 16., csütörtök, Nagykanizsa
18:00: Magyarország–Törökország, EHF EURO Cup-mérkőzés
- Október 19., vasárnap, Prága
19:00: Csehország–Magyarország, EHF EURO Cup-mérkőzés
- November 20., csütörtök, Straume
20:30: Magyarország-Szerbia, felkészülési mérkőzés
- November 22., szombat, Straume
16:45: Norvégia–Magyarország, felkészülési mérkőzés
- November 23., vasárnap, Straume
14:00: Magyarország–Spanyolország, felkészülési mérkőzés
- November 26.–december 14.
holland-német közös rendezésű világbajnokság
Micsoda átigazolások a DVSC-nél! Ugyanakkor van komoly távozó is! – mutatjuk!