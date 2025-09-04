szeptember 4., csütörtök

Kézilabda

29 perce

Megvan a magyar válogatott kerete a következő meccsre!

Címkék#DVSC#kézilabda#Magyarország

Több debreceni játékos is szóhoz juthat. A magyar kézilabda-válogatott következőnek Svédországgal játszik felkészülési meccset.

Haon.hu

Golovin Vlagyimir, a magyar női kézilabda-válogatott szövetségi kapitánya kihirdette keretét a Svédország elleni szeptember 20-ai felkészülési mérkőzésre. – Némileg furcsa, legalábbis újdonság, hogy az általában szeptember végére eső első válogatott összetartás most a hónap közepére esik, így a kerethirdetésnél a válogatásunkat a felkészülési mérkőzéseken látottakra kellett alapoznunk. Ez persze egy olyan adottság, amely minden más csapatra ugyanúgy igaz, várjuk már, hogy újra együtt készüljünk és lássuk, néhány hónap szünet után, hol tartanak a játékosaink, a csapat – nyilatkozta Golovin az MKSZ honlapjának.

magyar kézilabda-válogatott, kézilabda
A magyar kézilabda-válogatott következőnek a svédek ellen játszik felkészülési meccset. Fotó: NS-archív

A kézilabda-válogatott keretéről

A keretben nincs ott Böde-Bíró Blanka, akinek júliusban született gyereke, továbbá az ikreket váró Győri-Lukács Viktória és Szöllősi-Schatzl Nadine és a sérült Faluvégi Dorottya sem, ellenben az Európa-bajnokság óta először van a keretben Janurik Kinga. A DVSC Schaeffler játékosai közül Grosch Vivien, Tóvizi Petra és Petrus Mirtill kapott meghívót.

A női csapat tavaly Debrecenben játszott, most pedig Tatabányán készül két mérkőzésre, amiből az első (szeptember 18.) zárt kapus, majd két nap múlva már hivatalos mérkőzésen csapnak össze a felek.

A női válogatott kerete a svédek elleni felkészülési mérkőzésre:

  • Kapusok: Bukovszky Anna (MOL Esztergom), Janurik Kinga (FTC-Rail Cargo Hungaria), Szemerey Zsófi (Győri Audi ETO KC)
  • Jobbszélsők: Grosch Vivien (DVSC Schaeffler), Kovács Anett (MOL Esztergom), Töpfner Alexandra (CS Rapid București, román)
  • Jobbátlövők: Albek Anna (Metz Handball, francia), Klujber Katrin (FTC-Rail Cargo Hungaria), Papp Nikoletta (CS Minaur Baia Mare, román)
  • Irányítók: Kukely Anna (Motherson Mosonmagyaróvári KC), Simon Petra (FTC-Rail Cargo Hungaria), Vámos Petra (Metz Handball, francia)
  • Beállók: Bordás Réka (FTC-Rail Cargo Hungaria), Szmolek Apollónia (MOL Esztergom), Tóvizi Petra (DVSC Schaeffler)
  • Balátlövők: Csíkos Luca (Vác), Faragó Lea (MOL Esztergom), Kuczora Csenge (Thüringer HC, német)
  • Balszélsők: Hársfalvi Julia (FTC-Rail Cargo Hungaria), Márton Gréta (FTC-Rail Cargo Hungaria), Petrus Mirtill (DVSC Schaeffler)

 

A női válogatott őszi programja:

  • Szeptember 20., szombat, Tatabánya
    16:00: Magyarország–Svédország, felkészülési mérkőzés
  • Október 16., csütörtök, Nagykanizsa
    18:00: Magyarország–Törökország, EHF EURO Cup-mérkőzés
  • Október 19., vasárnap, Prága
    19:00: Csehország–Magyarország, EHF EURO Cup-mérkőzés
  • November 20., csütörtök, Straume
    20:30: Magyarország-Szerbia, felkészülési mérkőzés
  • November 22., szombat, Straume
    16:45: Norvégia–Magyarország, felkészülési mérkőzés
  • November 23., vasárnap, Straume
    14:00: Magyarország–Spanyolország, felkészülési mérkőzés
  • November 26.–december 14.
    holland-német közös rendezésű világbajnokság

 

