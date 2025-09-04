Megvan a magyar válogatott kerete a következő meccsre!

Golovin Vlagyimir, a magyar női kézilabda-válogatott szövetségi kapitánya kihirdette keretét a Svédország elleni szeptember 20-ai felkészülési mérkőzésre. – Némileg furcsa, legalábbis újdonság, hogy az általában szeptember végére eső első válogatott összetartás most a hónap közepére esik, így a kerethirdetésnél a válogatásunkat a felkészülési mérkőzéseken látottakra kellett alapoznunk. Ez persze egy olyan adottság, amely minden más csapatra ugyanúgy igaz, várjuk már, hogy újra együtt készüljünk és lássuk, néhány hónap szünet után, hol tartanak a játékosaink, a csapat – nyilatkozta Golovin az MKSZ honlapjának.

A magyar kézilabda-válogatott következőnek a svédek ellen játszik felkészülési meccset. Fotó: NS-archív

A kézilabda-válogatott keretéről

A keretben nincs ott Böde-Bíró Blanka, akinek júliusban született gyereke, továbbá az ikreket váró Győri-Lukács Viktória és Szöllősi-Schatzl Nadine és a sérült Faluvégi Dorottya sem, ellenben az Európa-bajnokság óta először van a keretben Janurik Kinga. A DVSC Schaeffler játékosai közül Grosch Vivien, Tóvizi Petra és Petrus Mirtill kapott meghívót.

A női csapat tavaly Debrecenben játszott, most pedig Tatabányán készül két mérkőzésre, amiből az első (szeptember 18.) zárt kapus, majd két nap múlva már hivatalos mérkőzésen csapnak össze a felek.