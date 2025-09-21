Nagy győzelem a női kézisektől! Két góllal múlták felül Svédországot a hölgyek

Jó hangulatban több mint háromezer néző előtt lépett pályára Tatabányán a magyar és a svéd válogatott. Az egyaránt a november 26-án kezdődő vb-re készülő együttesek csütörtökön, Felcsúton már játszottak egy nem hivatalos, zárt kapus meccset, akkor Svédország nyert 33–27-re. Amikor Kuczora Csenge góljával a harmadik percben 1–0-ra vezetett a magyar válogatott, nem gondoltuk, hogy legközelebb majd negyven perccel később, vezetünk ismét, 21–20-ra. Igaz, innen már nem adták ki a kezükből az irányítást a magyar lányok, s végül 34–32-re nyerték meg a Svédország elleni felkészülési mérkőzést – írta a dvsckezilabda.hu.

Magyar oldalon ezúttal mindhárom DVSC SCHAEFFLER játékos keretben volt, Tóvizi Petra és Grosch Vivien két-két gólt szerzett, Petrus Mirtill nem volt eredményes, mint ahogy a svéd válogatottban szereplő Kristin Thorleifsdóttir sem.