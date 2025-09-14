1 órája
„Két idióta edző, 30 idegbeteg játékos és 50 vak néző”
A vármegyei labdarúgó bajnokság II. osztályának mérkőzéseit játszották szombaton.
Vármegyei II. osztály ÉSZAK 4. forduló
Görbeházi KSE - Hajdúdorog SE 1-5(1-2)
100 néző Vezette: Zámbó T.(Félegyházi V., Jóni T.)
Görbeháza: Agócs R. - Váradi Gy., Tóth A., Hajdú R., Siket R., Fábián Sz., Ilyés Z., Varga B., Pók D., Ferge A., Konkoly T. Vezetőedző: Szolnoki Attila
Hajdúdorog: Kompár G. - Mondok D., Dálnoki Zs., Szilágyi B., Papp L., Gyúró L., Balogh A., Percze N., Tóth K., Sándor P., Pogácsás J. Játékosedző: Dálnoki Zsolt
Gól: Hajdú R. Ill., Jók:senki ill. mindenki, Ifi: 4-1
Szolnoki Attila: Remekül felkészült, fiatal vendég csapatot fogadtunk. Céltudatos futballal egy remek első félidő után a másodikba a korai bekapott gól sajnos rányomta a bélyegét az eredményre. Ráadásul úgy hogy nem kaptuk meg az egyenlő esélyek feltételét. Ettől függetlenül gratulálok a Hajdúdorog csapatának, kívánom, hogy érjék el a kitűzött céljaikat, nekünk pedig van dolgunk hiszen rendezni kell sorainkat, szerdán a harmadik fordulós kupameccsünket játsszuk.
Dálnoki Zsolt: Számunkra mindig nehéz görbeházi túrát tudtunk magabiztosan abszolválni! Jár a gratuláció a csapatnak!
Józsa SE - Nyírábrány 4-1(1-1)
120 néző Vezette: Szentesi D.(Gajdics Z., Sebők N.)
Józsa: Tóth Cs. - Radnai D., Iványi Á., Bacskai L., Uri M., Takács T.(Boros J.), Bardi Á.(Csernyánszky B.), Dezső M.(Szilágyi Sz.), Hamvas E., Gál Sz.(Iványi D.), Szathmári Zs.(Gubacsi-Wéber Á.) Vezetőedző: Szabó Mátyás
Nyírábrány: Buknicz G. - Debreceni J.(Pintye P.), Kiss R.(Sándor L.), Madar T.(Fark B.), Gerghel E., Klein I., Küzmös A.(Küzmös Gy.), Küzmös E.(Böszörményi A.), Tóth S., Török P., Tóth Cs.(Pádár M.) Vezetőedző: Küzmös György
Gól: Iványi Á., Gerghel E.(ög), Dezső M., Szilágyi Sz. Ill. Tóth S., Jók: mindenki ill. senki, Ifi:5-0
Szabó Mátyás: Elég hamar hátrányba kerültünk, de rendeztük sorainkat és simán fordítottuk meg a mérkőzést. A sérült játékosainknak mielőbbi felépülést, az ellenfelünknek pedig sok sikert kívánok.
Küzmös György: Tudtuk, hogy jó ellenfélhez megyünk, be is igazolódott. Az első félidő elején sikerült meglepni hazaiakat egy szép kontratámadásból előnyt is tudtunk szerezni. Úgy gondolom, kontrolláltuk az első félidőt, sajnos a 46.percben egy szögletből egyenlített a Józsa, így vonultunk pihenőre. A második félidő elején egy megpattanó lövésből megszerezte a vezetést a hazai csapat és sajnos onnan már nem tudtunk felállni. Ha csak a játékra fogunk koncentrálni, még jobb lesz. További sok sikert a Józsának! Nálunk remélem csak egy botlás volt, hajrá Ábrány!
Polgár VSE - Egyeki SBSE 2-2(2-1)
100 néző Vezette: Dr. Bendik T.(Kriston T., Árva A.)
Polgár: Csomós D. - Papp G., Harsányi M., Balogh M.(Antal J.), Farkas S., Száraz Á., Bolgár D., Bojti L., Kádas K., Puzsár A., Rédai N.(Boros M.) Vezetőedző: Antal József
Egyek: Pap Z. - Zsólyomi D., Kun R., Szatmári Z., Len Sz., Farkas Z., Len Á., Papp B., Borbély L., Domán P.(Kiss F.), Csala R. Vezetőedző: Farkas Zoltán
Gól: Kádas K.(2) ill. Csala R., Farkas Z., Jók: mindenki ill. mindenki, Ifi:1-4
Antal József: Látjuk a fényt. Köszönöm azoknak akik ma itt voltak és mindent beleadtak. A kamu embereknek üzenem, hogy lehet nézegetni azt a bizonyos tükröt.
Farkas Zoltán: A játékunk finoman fogalmazva sem volt egész jó, talán nem is érdemeltünk győzelmet de ez sem jogosítja fel a partjelzőt hogy egy szabályos gólunkat érvénytelenítse. A meccs utolsó percében az ellenfél kapusa élete védését mutatta be.
Tiszacsege VSE - Nyírmártonfalva SE 1-2(0-2)
95 néző Vezette: Kovács Á.(Szilágyi Z., Tóth B.)
Tiszacsege: Csőke F. - Csernik J., Nagy L., Nagy B.(Mursa Cs.), Deli G., Simon Z., Vénig A., Kovács A., Csurgó Á., Domán P.(Nagy Á.), Répási Gy. Vezetőedző: Simon Zoltán
Nyírmártonfalva: Selyem D. - Szemán B., Tóth T., Gáll F.(Kiss G.), Dénes S., Szemán N., Kiss G.(Havrilla I.), Terdik R., Szemán B., Kiss I., Jónizs A.(Mandics I.) Vezetőedző: Konyári Sándor
Gól: Deli G. Ill. Gáll F., Tóth T., Jók: senki ill. mindenki, Ifi:6-0
Simon Zoltán: Azt gondolom, az első félidő kiegyenlített játékot hozott, bár két gólt ajándékoztunk az ellenfélnek! A második félidőben mindent egy lapra fel téve támadtunk, de csak a szépítésre futotta. Volt két kapufánk, büntetőt hibáztunk és döntetlen született, de úgy gondolom benne volt a játékunkba a győzelem.
Konyári Sándor: A hétközi fájó kupavereség hibáiból tanulva, és a hiányzók ellenére is nagy elánnal vetettük bele magunkat a mérkőzésbe. Helyzetek sokaságát alakítottuk ki, de sajnos ezek rendre kimaradtak. Rég le kellett volna zárnunk a meccset. Emiatt az utolsó perceket magunknak tettük nehézzé, de egy emberként küzdve sikerült elhozni mindhárom pontot.
A Petőfi Sportegyesület - Bestrong SC II mérkőzést vasárnap rendezik.
TABELLA (ÉSZAK)
1. Józsa SE 4 4 0 0 11-2 12
2. Hajdúdorog 4 3 0 1 16-2 9
3. Egyeki SBSE 4 2 2 0 12-4 8
4. Nyírmártonfalva SE 3 2 0 1 10-8 6
5. Hajdúhadházi FK 4 2 0 1 8-7 6
6. Nyírábrány 3 1 1 1 6-7 4
7. Bestrong SC II 3 1 0 1 8-7 3
8. Tiszacsege 4 0 2 2 4-10 2
9. Polgár VSE 4 0 1 3 5-14. 1
10. Görbeházi KSE 3 0 0 3 5-11 0
11. Petőfi Sportegyesület 2 0 0 2 2-8 0
DÉL
Nagyrábé - NSC Nagyhegyes 4-1(1-1)
105 néző Vezette: Papp N.(Nagy R., Farkas B.)
Nagyrábé: Jónás B. - Bajnók Sz., Mezei Gy., Makai Á., Jenei L., Kovács A., Bakonszegi M.(Juhász F.), Kállai Sz., Török Zs., Szabó A.(Dan T.), Sárközi L. Vezetőedző: Bodó Lajos és Jenei Gábor
Nagyhegyes: Kiss K. - Soós F., Bajusz R., Szabó B., Erdélyi Zs., Szabó Z., Veres N., Bíró B.(Kis Gy.), Rácz T., Gellén A.(Bucz Zs.), Jeges K. Vezetőedző: Plókai Mihály
Gól: Kállai Sz.(3), Török Zs. Ill. Erdélyi Zs., Jók: Kállai Sz. Ill. senki, Ifi:0-3
Bodó Lajos, Jenei Gábor: Jó iramú mérkőzésen, megfelelő hozzáállással, egy kicsit mérsékeltebb játékkal egy Kállai Szilveszterrel jobbak voltunk. Gratulálok a fiúknak mert az akarással most sem volt gond.
Plókai Mihály:
Nádudvari SE - Báránd KSE 5-2(2-0)
90 néző Vezette: Tóth M.(Katona L., Kalocsai M.)
Nádudvar: Bujdosó B. - Barató G.(Nemes B.), Bojtor P., Horváth A., Fekete M., Bodnár N., Szöllősi B.(Tar G.), Kovács L., Petrusz P., Varga D.(Tóth R.), Félegyházi V.(Fekete K.) Vezetőedző: Gere Csaba
Báránd: Novák J.(Varga Z.) - Kiss T., Danka L., Orsó D., Szabó G., Csáti I.(Varga L.), Killy Z., Orsó A., Szabó L.(Orbán L.), Mile B.(Papp K.), Filep G. Vezetőedző: Fülöp András
Gól: Horváth A.(2), Barató G., Félegyházi V., Kovács L. Ill. Mile B., Killy Z., Jók: mindenki ill. senki, Ifi:2-2
Gere Csaba: A hordágyunk az utóbbi időben nem volt ennyit műben. Sajnos az ifi és a felnőtt meccsen is megsérült egy-egy játékosunk. A mentők ingajáratban jöttek hozzánk. Jobbulást és mielőbbi felépülést kívánunk Levinek és Beninek! A begyűjtött három pont megérdemelt, bár a mutatott játék gyengébb volt, mint amit elvártam.
Fülöp András: Lefőttünk, mint a kávé. A meccs előtt megbeszélteket hétről-hétre nem látom vissza a pályán. Helyette 2 perc után gólt kapunk. Ötlettelenül, hit, akarás nélkül lépünk pályára. Ennek nem sok értelme van, mert mindig hendikeppről indulunk. Így nagyon nehéz. Mielőbbi gyors felépülést kívánok a nádudvari srácoknak, akiket a mentő szállított kórházba.
Ebesi SBKE - Blondy FC Esztár 10-3(4-1)
80 néző Vezette: Czibere B.(Faragó F., Papp B.)
Ebes: Szabó D. II - Bazsó O.(Szabó M.), Fodor N.(Ulveczki M.), Szűcs P., Ötvös S.(Bartha G.), Mertin L., Kocsis L.(Szabó Zs.), Kovács M.(Sándor R.), Andirkó I.(Almási A.), Halász Z.(Katona I.), Balás G. Vezetőedző:Leiter Bálint
Esztár: Makula Cs. - Mándi L.(Papp I.), Mező R., Balogh B.(Nagy P.), Nagy P., Mona P., Halász B.(Makula U.), Bence I., Rézműves T., Nagy D., Kovács K.(Szalai J.) Vezetőedző: Vajas Vera
Gól: Balás G.(4), Mertin L.(2), Halász Z.(2), Ötvös S., Szűcs P. ill., Jók: mindenki ill. senki, Ifi:3-3
Leiter Bálint: Gyenge kezdést egy erős végjáték követett.
Vajas Vera: Fog még más is megfázni Ebesen. Hozzáteszem, hogy nincs szükségük játékvezetői segítségre. De ma egy egész szezonra eleget kaptak. Nehéz elviselni ennyi gyalázatos hibát úgy, hogy még azt is elmondja a sárga ruhában levő ember, hogy direkt csinálja. A klub rasszista megjegyzései után pedig mi kaptunk pirosat. Én nem szerelek kocsit, mert nem értek hozzá. Annyi, hogy én ezt belátom.
KSE Földes - Derecskei LSE 0-0(0-0)
95 néző Vezette: Tóth B.(Gulyás S., Török Z.)
Földes: Horváth Zs. - Ugrai A.(Béke R.), Boér L.(Szabó L.), Wéninger A., Károlyi N., Faragó Gy., Gombos Á.(Kiss P.), Sajó D.(Kelemen T.), Balogh R., Vincze N., Szőnyi L.(Cseppentő F.) Vezetőedző: Nagy Róbert
Derecske: Menyhárt N. - Berán B., Alimán A., Horváth G., Budai B., Csizmadia Cs., Makula Cs., Kovács B., Fekete B., Csák M., Tóth L. Vezetőedző: Benedek Barnabás
Gól:-, Jók: senki ill. senki, Ifi:2-2
Nagy Róbert: Küzdelmes mérkőzésen vagyunk túl egy jó Derecske ellen. Meglátásom szerint igazságos eredmény született. A mérkőzésnek volt olyan időszaka, amikor a Derecske közelebb állt a gólhoz, a mérkőzés vége fele nekünk volt 3-4 ziccerünk, ami kimaradt. További sok sikert kívánok a derecskei csapatnak. Köszönjük a korrekt partjelzők közreműködését! “Lesznek hibák, nem kell izgulni!” Na de ennyi meg ilyenek….
Benedek Barna: Két idióta edző, harminc idegbeteg játékos és ötven vak néző. Mellettük egy kiváló ellenőr és nagyszerű játékvezetés. Ja, nem…
A Mikepércs - Biharkeresztesi VSE találkozót vasárnap rendezik.
TABELLA (DÉL)
1 Ebesi SBKE 4 4 0 0 25-7 12
2. Konyári SE 3 3 0 0 10-4 9
3. Derecskei LSE 3 2 1 0 6-1 7
4. Nagyrábé 3 2 0 1 10-3 6
5. Nádudvari SE 4 2 0 2 14-10 6
6. NSC Nagyhegyes 4 2 0 2 11-15 6
7. KSE Földes 2 1 1 0 6-5 4
8. Blondy FC Esztár 3 1 0 2 8-13 3
9. Biharkeresztesi VSE 3 0 1 2 5-12 1
10. Báránd KSE 4 0 0 4 6-16 0
11. Mikepércs 2 0 0 2 1-10 0