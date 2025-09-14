„Két idióta edző, 30 idegbeteg játékos és 50 vak néző”

Vármegyei II. osztály ÉSZAK 4. forduló

Görbeházi KSE - Hajdúdorog SE 1-5(1-2)

100 néző Vezette: Zámbó T.(Félegyházi V., Jóni T.)

Görbeháza: Agócs R. - Váradi Gy., Tóth A., Hajdú R., Siket R., Fábián Sz., Ilyés Z., Varga B., Pók D., Ferge A., Konkoly T. Vezetőedző: Szolnoki Attila

Hajdúdorog: Kompár G. - Mondok D., Dálnoki Zs., Szilágyi B., Papp L., Gyúró L., Balogh A., Percze N., Tóth K., Sándor P., Pogácsás J. Játékosedző: Dálnoki Zsolt

Gól: Hajdú R. Ill., Jók:senki ill. mindenki, Ifi: 4-1

Szolnoki Attila: Remekül felkészült, fiatal vendég csapatot fogadtunk. Céltudatos futballal egy remek első félidő után a másodikba a korai bekapott gól sajnos rányomta a bélyegét az eredményre. Ráadásul úgy hogy nem kaptuk meg az egyenlő esélyek feltételét. Ettől függetlenül gratulálok a Hajdúdorog csapatának, kívánom, hogy érjék el a kitűzött céljaikat, nekünk pedig van dolgunk hiszen rendezni kell sorainkat, szerdán a harmadik fordulós kupameccsünket játsszuk.

Dálnoki Zsolt: Számunkra mindig nehéz görbeházi túrát tudtunk magabiztosan abszolválni! Jár a gratuláció a csapatnak!

Józsa SE - Nyírábrány 4-1(1-1)

120 néző Vezette: Szentesi D.(Gajdics Z., Sebők N.)

Józsa: Tóth Cs. - Radnai D., Iványi Á., Bacskai L., Uri M., Takács T.(Boros J.), Bardi Á.(Csernyánszky B.), Dezső M.(Szilágyi Sz.), Hamvas E., Gál Sz.(Iványi D.), Szathmári Zs.(Gubacsi-Wéber Á.) Vezetőedző: Szabó Mátyás

Nyírábrány: Buknicz G. - Debreceni J.(Pintye P.), Kiss R.(Sándor L.), Madar T.(Fark B.), Gerghel E., Klein I., Küzmös A.(Küzmös Gy.), Küzmös E.(Böszörményi A.), Tóth S., Török P., Tóth Cs.(Pádár M.) Vezetőedző: Küzmös György

Gól: Iványi Á., Gerghel E.(ög), Dezső M., Szilágyi Sz. Ill. Tóth S., Jók: mindenki ill. senki, Ifi:5-0

Szabó Mátyás: Elég hamar hátrányba kerültünk, de rendeztük sorainkat és simán fordítottuk meg a mérkőzést. A sérült játékosainknak mielőbbi felépülést, az ellenfelünknek pedig sok sikert kívánok.

Küzmös György: Tudtuk, hogy jó ellenfélhez megyünk, be is igazolódott. Az első félidő elején sikerült meglepni hazaiakat egy szép kontratámadásból előnyt is tudtunk szerezni. Úgy gondolom, kontrolláltuk az első félidőt, sajnos a 46.percben egy szögletből egyenlített a Józsa, így vonultunk pihenőre. A második félidő elején egy megpattanó lövésből megszerezte a vezetést a hazai csapat és sajnos onnan már nem tudtunk felállni. Ha csak a játékra fogunk koncentrálni, még jobb lesz. További sok sikert a Józsának! Nálunk remélem csak egy botlás volt, hajrá Ábrány!