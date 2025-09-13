szeptember 13., szombat

Labdarúgás

1 órája

Joao Cancelo és Joao Palhinha szerint ilyen a magyar csapat!

Címkék#Joao Cancelo#magyar#portugál

A portugálok is elismerték: elképesztő volt a hangulat a Puskás Arénában. Joao Cancelo arról is beszélt, hogy a szaúdi bajnokságot túl sokan leírják.

Tóth Huba Elemér

– Bevallom, voltak nehézségeink, leginkább a magas labdáknál és a beadásoknál. A szakmai stáb előre figyelmeztetett minket, hogy nem szabad hagyni a beíveléseket, de hál'Istennek, sikerült megnyernünk a meccset. Szerintem jobbak voltunk, mint a magyar csapat, ezt talán el is lehetett várni. Azonban jobban kellett volna uralnunk és irányítanunk a játékot, és el kellett volna kerülnünk az így kapott gólokat. Ez is a labdarúgás része, már nincs olyan, hogy könnyű meccs – értékelt a magyar–portugál vb-selejtezős mérkőzést követően a találkozó egyik legjobbja, Joao Cancelo aki hozzátette, teljesítették az elvárásokat.

joao cancelo
Joao Cancelo volt a magyar-portugál meccs egyik legjobbja
Forrás: AFP

Joao Cancelo bizonyítani akar

– Összességében elégedettek lehetünk, hogy mindkét idegenbeli meccsen megszereztük a három pontot. Meggyőződésem, hogy minden csapatrészben kiváló játékosaink vannak, és teljes a bizalom a keret minden tagja iránt. Egyéni szinten egyértelműen a csoport többi tagja fölé növünk, ám a legfontosabb, hogy csapatként is jobbak legyünk a riválisoknál. Elsősorban a védekezést kell stabilizálnunk, elkerülni a kapott gólokat, hogy könnyebb győzelmeket arathassunk, de összességében így is több nehézséget okoztunk az eddigi ellenfeleinknek, mint ők nekünk. 

Amikor a válogatotthoz jövök, mindig igyekszem a legjobbat nyújtani. Persze mostanában másként tekintenek rám, mert sokak szerint kevésbé erős bajnokságban játszom, de én ugyanaz a játékos maradtam, a játékom minősége, a teljesítményem nem változott, és szerintem ezt meg is mutattam a legutóbbi két meccsen. Sőt, úgy érzem, több válogatott mérkőzésen is bizonyítottam már, és nem szabad letérnem erről az útról.

Sosem az egyéni teljesítményekben gondolkodom, de minden meccsen, amin pályára lépek, a maximumot kell nyújtanom, és a lehető legjobban kell képviselnem a hazámat és a szeretteimet. Most is csak ezt tettem – nyilatkozta Joao Cancelo a portugál televíziós közvetítésben. 

A Haon stábja is jelen volt az összecsapáson és azt azt követő sajtótájékoztatón, Bernardo Silva és Joao Cancelo mellett pedig Joao Palhinha is beszélt a meccsről.

– Valóban nehéz volt, de természetes, hogy itt, Magyarországon nehézségekbe ütközünk. A magyar válogatott bátran játszott, és ugyanúgy ment a pontokért, mint mi. Ugyanakkor összességében jól teljesítettünk, megérdemeltük a győzelmet, mert Budapesten mindig nehéz mérkőzéseket kell vívni. Szerintem Portugália volt a jobb csapat. 

Elképesztő légkörben, fantasztikus stadionban játszottunk. Tudtuk, mi vár ránk, mert négy éve már játszottunk itt az Európa-bajnokságon. Mindig jó érzés telt ház előtt játszani nagy meccseket, akkor is, ha a szurkolók az ellenfelünket buzdítják. Egy ilyen meccs a szurkolóknak is nagy élmény

 – tette hozzá.

– Nemsokára további két selejtező meccs vár ránk, ám tudtuk, hogy egy esetleges budapesti győzelemmel közelebb kerülünk a célunkhoz, a világbajnoki részvételhez. Megvan a három pont, de nem engedhetünk ki, még négy találkozó vár ránk a sorozatban, és addig kell küzdenünk, amíg át nem érünk a célvonalon – zárta mondandóját.

A magyar-portugál meccs összefoglalója:




 

 


 

