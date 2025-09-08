szeptember 8., hétfő

Labdarúgás

1 órája

Így szurkoltak az izraeliek Debrecenben - fotókkal, videóval!

A Nagyerdei Stadion adott otthont az Izrael-Olaszország világbajnoki selejtezőnek.

Haon.hu

Ahogyan az elmúlt napokban kiemelten foglalkoztunk vele, a Squadra Azzurra vendégeskedett Debrecenben. Kedden este 20:45-től  Izrael-Olaszország világbajnoki selejtezőt rendeztek a cívisvárosban. Könnyű meccsre azonban aligha számíthattak az olaszok, hiszen egyrészt az izraeliek előttük voltak a csoportban, másrészt a hazai szurkolók nagyszerűen biztatták kedvenceiket. 

Így szurkoltak az izraeliek az Izrael-Olaszország világbajnoki selejtezőn
Így szurkoltak az izraeliek az Izrael-Olaszország világbajnoki selejtezőn

Videón a szurkolás:

A meccs jelenlegi állása 2-3.

Izrael-Olaszország mérkőzés a Nagyerdei Stadionban

Fotók: Katona Ákos

 Ajánljuk még:

 

