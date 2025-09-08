1 órája
Fotók és videó: Tetőtől talpig Armani – így érkeztek az olaszok a Nagyerdei Stadionba!
Hamarosan kezdetét veszi a világbajnoki selejtezős mérkőzés Debrecenben. Az Izrael-Olaszország összecsapásnak komoly tétje lesz.
Riccardo Calafiori (Arsenal) is ott van a Nagyerdei Stadionban
Forrás: Katona Ákos
Ahogyan arról hétfőn kora este beszámoltunk, az olasz labdarúgó-válogatott megérkezett Debrecenbe. Rögtön ezt követően a Nagyerdei Stadion felé vette az irányt a Squadra Azzurra, programjukban a pályabejárást követően már útra is keltek szállásukra. Kedden este 20:45-től ugyanis Izrael-Olaszország vb-selejtezőt rendeznek a cívisvárosban.
Izrael-Olaszország: Megérkeztek a csapatok
Vannak olyan válogatottak a világban, akik különös figyelmet kapnak – Olaszország vagy Brazília például – az emberektől. Azt is lehet tudni, hogy sokan lesznek ott a lelátón az esti meccsen, hiszen előzetesen volt jegyértékesítés a csoportrangadóra.
Az olasz labdarúgó-válogatott várható kezdőcsapata:
Donnarumma – Di Lorenzo, Bastoni, Calafiori, Dimarco – Zaccagni, Barrella, Tonali, Politano – Kean, Retegui
Az olasz válogatott kerete:
Kapusok
Gianluigi Donnarumma (Paris Saint-Germain)
Marco Carnesecchi (Atalanta)
Alex Meret (Napoli)
Guglielmo Vicario (Tottenham Hotspur)
Védők
Alessandro Bastoni (Inter Milan)
Raoul Bellanova (Atalanta)
Riccardo Calafiori (Arsenal)
Andrea Cambiaso (Juventus)
Giovanni Di Lorenzo (Napoli)
Federico Dimarco (Inter Milan)
Federico Gatti (Juventus)
Giovanni Leoni (Liverpool)
Gianluca Mancini (Roma)
Középpályások
Nicolò Barella (Inter Milan)
Giovanni Fabbian (Bologna)
Davide Frattesi (Inter Milan)
Manuel Locatelli (Juventus)
Nicolò Rovella (Lazio)
Sandro Tonali (Newcastle United)
Csatárok
Francesco Pio Esposito (Inter Milan)
Moise Kean (Fiorentina)
Daniel Maldini (Atalanta)
Riccardo Orsolini (Bologna)
Matteo Politano (Napoli)
Giacomo Raspadori (Atlético Madrid)
Mateo Retegui (Al‑Qadsiah)
Gianluca Scamacca (Atalanta)
Mattia Zaccagni (Lazio)
