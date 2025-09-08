szeptember 8., hétfő

Labdarúgás

1 órája

Fotók és videó: Tetőtől talpig Armani – így érkeztek az olaszok a Nagyerdei Stadionba!

Címkék#Squadra Azzurra#Nagyerdei Stadion#meccs#Debreceni VSC

Hamarosan kezdetét veszi a világbajnoki selejtezős mérkőzés Debrecenben. Az Izrael-Olaszország összecsapásnak komoly tétje lesz.

Orosz Krisztofer
Riccardo Calafiori (Arsenal) is ott van a Nagyerdei Stadionban

Forrás: Katona Ákos

Ahogyan arról hétfőn kora este beszámoltunk, az olasz labdarúgó-válogatott megérkezett Debrecenbe. Rögtön ezt követően a Nagyerdei Stadion felé vette az irányt a Squadra Azzurra, programjukban a pályabejárást követően már útra is keltek szállásukra. Kedden este 20:45-től ugyanis Izrael-Olaszország vb-selejtezőt rendeznek a cívisvárosban. 

Izrael-Olaszország
Izrael-Olaszország: már vasárnap este megtörtént az olaszok pályabejárása. Forrás: Katona Ákos

Izrael-Olaszország: Megérkeztek a csapatok 

Vannak olyan válogatottak a világban, akik különös figyelmet kapnak – Olaszország vagy Brazília például – az emberektől. Azt is lehet tudni, hogy sokan lesznek ott a lelátón az esti meccsen, hiszen előzetesen volt jegyértékesítés a csoportrangadóra. 

Az olasz labdarúgó-válogatott várható kezdőcsapata: 

Donnarumma – Di Lorenzo, Bastoni, Calafiori, Dimarco – Zaccagni, Barrella, Tonali, Politano – Kean, Retegui 

Tetőtől talpig Armani – így érkeztek az olaszok a Nagyerdei Stadionba!

Fotók: Katona Ákos

Az olasz válogatott kerete:

Kapusok

Gianluigi Donnarumma (Paris Saint-Germain)

Marco Carnesecchi (Atalanta)

Alex Meret (Napoli)

Guglielmo Vicario (Tottenham Hotspur)

Védők

Alessandro Bastoni (Inter Milan)

Raoul Bellanova (Atalanta)

Riccardo Calafiori (Arsenal)

Andrea Cambiaso (Juventus)

Giovanni Di Lorenzo (Napoli)

Federico Dimarco (Inter Milan)

Federico Gatti (Juventus)

Giovanni Leoni (Liverpool) 

Gianluca Mancini (Roma)

Középpályások

Nicolò Barella (Inter Milan)

Giovanni Fabbian (Bologna) 

Davide Frattesi (Inter Milan)

Manuel Locatelli (Juventus)

Nicolò Rovella (Lazio)

Sandro Tonali (Newcastle United)

Csatárok

Francesco Pio Esposito (Inter Milan)

Moise Kean (Fiorentina)

Daniel Maldini (Atalanta)

Riccardo Orsolini (Bologna)

Matteo Politano (Napoli)

Giacomo Raspadori (Atlético Madrid)

Mateo Retegui (Al‑Qadsiah)

Gianluca Scamacca (Atalanta)

Mattia Zaccagni (Lazio)

Az olasz labdarúgó-válogatott legutóbbi meccsének összefoglalója: 

 

