Fotók és videó: Tetőtől talpig Armani – így érkeztek az olaszok a Nagyerdei Stadionba!

Ahogyan arról hétfőn kora este beszámoltunk, az olasz labdarúgó-válogatott megérkezett Debrecenbe. Rögtön ezt követően a Nagyerdei Stadion felé vette az irányt a Squadra Azzurra, programjukban a pályabejárást követően már útra is keltek szállásukra. Kedden este 20:45-től ugyanis Izrael-Olaszország vb-selejtezőt rendeznek a cívisvárosban.

Izrael-Olaszország: már vasárnap este megtörtént az olaszok pályabejárása. Forrás: Katona Ákos

Izrael-Olaszország: Megérkeztek a csapatok

Vannak olyan válogatottak a világban, akik különös figyelmet kapnak – Olaszország vagy Brazília például – az emberektől. Azt is lehet tudni, hogy sokan lesznek ott a lelátón az esti meccsen, hiszen előzetesen volt jegyértékesítés a csoportrangadóra.

Az olasz labdarúgó-válogatott várható kezdőcsapata: