Debreceni lovas sikere Belgrádban
A balkán bajnokság előtt kétcsillagos világkupával nemzetközi díjugrató versenyt rendeztek Szerbia fővárosában, Belgrádban, ahol DEAC-győzelemnek lehetett örülni..
Ifjabb Szabó Gábor
Forrás: DEAC
A csütörtök és pénteki napon magyar himnusz szólhatott a nagykörben, hiszen felnőtt válogatott lovas, ifj. Szabó Gábor közel ötven indulóból meg tudta nyerni a 140 cm-es, hiba-idős versenyszámokat Genius Conference nevű lovával.
A Magyar Lovas Szövetség tájékoztatása szerint a DEAC díjugratója Mezőhegyes Chabalával is mindkét nap a legjobbak között végzett – írja az egyetemi klub oldala.
