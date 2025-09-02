Debreceni lovas sikere Belgrádban

A csütörtök és pénteki napon magyar himnusz szólhatott a nagykörben, hiszen felnőtt válogatott lovas, ifj. Szabó Gábor közel ötven indulóból meg tudta nyerni a 140 cm-es, hiba-idős versenyszámokat Genius Conference nevű lovával.

A Magyar Lovas Szövetség tájékoztatása szerint a DEAC díjugratója Mezőhegyes Chabalával is mindkét nap a legjobbak között végzett – írja az egyetemi klub oldala.