Labdarúgás

1 órája

Eldőlt: Nem lesz címvédés a vármegyei kupában! – íme az eredmények

Címkék#Sárréti DSK#Aqua-General Hajdúszoboszlói SE#megyei foci

Tóth Huba Elemér
Eldőlt: Nem lesz címvédés a vármegyei kupában! – íme az eredmények

A Hajdúsámson legyőzte a HSE-t

Forrás: Hajdúsámson/Facebook

A vármegyei kupa 3. fordulójának legtöbb meccsét szerdán rendezték. Eldőlt, hogy nem lesz címvédés, mivel az előző kiírás bajnoka, a HSE kikapott a Hajdúsámsontól. Ugyanakkor a 2025-ös fináléban alulmaradó Sárréti DSK is kiesett Balmazújvárosban. 

Továbbjutott még a Monostorpályi, a Görbeháza, a Biharkeresztes, az Egyek és a Kaba, a Hajdúnánás–Berettyóújfalu meccset pedig később rendezik.

Vármegyei kupa 3. forduló

  • Polgár VSE–Monostorpályi SE 0–3 (játék nélkül)
  • Görbeházi KSE–Téglás Városi Sportegyesület 1–0
  • Hajdúsámson–Aqua-General Hajdúszoboszlói SE 3–1
  • Derecskei LSE–Biharkeresztesi VSE 2–3
  • Egyeki SBSE–Bocskai SE Vámospércs 6–0
  • Nyírábrány–Kabai Meteorit SE 1–3
  • Balmazújvárosi FC–Sárréti DSK 2–0
  • A Hajdúnánás–BUSE meccset szeptember 23-án 15.30-tól rendezik.

 

 

