Labdarúgás
1 órája
Eldőlt: Nem lesz címvédés a vármegyei kupában! – íme az eredmények
A Hajdúsámson legyőzte a HSE-t
Forrás: Hajdúsámson/Facebook
A vármegyei kupa 3. fordulójának legtöbb meccsét szerdán rendezték. Eldőlt, hogy nem lesz címvédés, mivel az előző kiírás bajnoka, a HSE kikapott a Hajdúsámsontól. Ugyanakkor a 2025-ös fináléban alulmaradó Sárréti DSK is kiesett Balmazújvárosban.
Továbbjutott még a Monostorpályi, a Görbeháza, a Biharkeresztes, az Egyek és a Kaba, a Hajdúnánás–Berettyóújfalu meccset pedig később rendezik.
Vármegyei kupa 3. forduló
- Polgár VSE–Monostorpályi SE 0–3 (játék nélkül)
- Görbeházi KSE–Téglás Városi Sportegyesület 1–0
- Hajdúsámson–Aqua-General Hajdúszoboszlói SE 3–1
- Derecskei LSE–Biharkeresztesi VSE 2–3
- Egyeki SBSE–Bocskai SE Vámospércs 6–0
- Nyírábrány–Kabai Meteorit SE 1–3
- Balmazújvárosi FC–Sárréti DSK 2–0
- A Hajdúnánás–BUSE meccset szeptember 23-án 15.30-tól rendezik.
