Eldőlt: Nem lesz címvédés a vármegyei kupában! – íme az eredmények

A vármegyei kupa 3. fordulójának legtöbb meccsét szerdán rendezték. Eldőlt, hogy nem lesz címvédés, mivel az előző kiírás bajnoka, a HSE kikapott a Hajdúsámsontól. Ugyanakkor a 2025-ös fináléban alulmaradó Sárréti DSK is kiesett Balmazújvárosban.

Továbbjutott még a Monostorpályi, a Görbeháza, a Biharkeresztes, az Egyek és a Kaba, a Hajdúnánás–Berettyóújfalu meccset pedig később rendezik.