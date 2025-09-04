Sportfogadás
1 órája
Brutális mázli?! Nagyon ráérzett, többszázezret nyertek ezekkel a szelvényekkel Hajdú-Biharban!
Nagyon ismerhették a csapatokat. Mutatjuk, melyik hajdú-bihari lottózó osztotta meg az örömteli hírt.
Nem sok esélyük volt rá, de bejött – az elmúlt napokban Derecskén három szelvénnyel is sokszorosát nyerték a megtett tétnek. A hajdú-bihari lottózó Facebook-oldaláról az is kiderül, hogy a szerencsés nyertesek melyik meccsekre fogadtak.
Hajdú-bihari lottózóban vették fel a nyereményt
- Volt, aki a török másodosztályú Serik Belediyespor–Bodrumspor meccsre fogadott arra, hogy 6 vagy annál több gól lesz. Mivel 2–4-es végeredménnyel ért véget a találkozó, így 20 ezerből 340 ezer forinttal gazdagodott.
- A bejegyzésben egy olyan szelvényt is láthatunk, amelyen 5 mérkőzés is van. A francia élvonalbeli Lorient–Lille, a belga első osztályú Charleroi–Dender, a magyar Újpest–MTK, az azeri Zira–Kapaz, valamint a georgiai Dila Gori–Telavi találkozón is minden bejött, így a sportfogadó 5000-es téttel 203.055 forintot nyert.
- Az egyik Tippmix-szelvényen pedig az áll, hogy két meccsen is lesz mininum négy gól. Mivel ez szintén bejött, így 60 ezer forintból 363.935 forintot vihettek haza.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!
Ezt ne hagyja ki!Átigazolás
10 órája
Micsoda átigazolások a DVSC-nél! Ugyanakkor van komoly távozó is! – mutatjuk!
Ezt ne hagyja ki!Labdarúgás
5 órája
Kiütötte Szlovákiát az exdebreceni játékosokat is soraiban tudó magyar válogatott!
Az Újpest–MTK meccs (amelyre szintén fogadtak) összefoglalója:
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre