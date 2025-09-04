Brutális mázli?! Nagyon ráérzett, többszázezret nyertek ezekkel a szelvényekkel Hajdú-Biharban!

Nem sok esélyük volt rá, de bejött – az elmúlt napokban Derecskén három szelvénnyel is sokszorosát nyerték a megtett tétnek. A hajdú-bihari lottózó Facebook-oldaláról az is kiderül, hogy a szerencsés nyertesek melyik meccsekre fogadtak.

Hajdú-bihari lottózóban váltották ki a nyereményt

Forrás: Derecskei Sarok Lottózó/Facebook

Volt, aki a török másodosztályú Serik Belediyespor–Bodrumspor meccsre fogadott arra, hogy 6 vagy annál több gól lesz. Mivel 2–4-es végeredménnyel ért véget a találkozó, így 20 ezerből 340 ezer forinttal gazdagodott.

meccsre fogadott arra, hogy 6 vagy annál több gól lesz. Mivel 2–4-es végeredménnyel ért véget a találkozó, így 20 ezerből 340 ezer forinttal gazdagodott. A bejegyzésben egy olyan szelvényt is láthatunk, amelyen 5 mérkőzés is van. A francia élvonalbeli Lorient–Lille, a belga első osztályú Charleroi–Dender, a magyar Újpest–MTK, az azeri Zira–Kapaz, valamint a georgiai Dila Gori–Telavi találkozón is minden bejött, így a sportfogadó 5000-es téttel 203.055 forintot nyert.

Az egyik Tippmix-szelvényen pedig az áll, hogy két meccsen is lesz mininum négy gól. Mivel ez szintén bejött, így 60 ezer forintból 363.935 forintot vihettek haza.

