Brutális mázli?! Nagyon ráérzett, többszázezret nyertek ezekkel a szelvényekkel Hajdú-Biharban!

Nagyon ismerhették a csapatokat. Mutatjuk, melyik hajdú-bihari lottózó osztotta meg az örömteli hírt.

Tóth Huba Elemér

Nem sok esélyük volt rá, de bejött – az elmúlt napokban Derecskén három szelvénnyel is sokszorosát nyerték a megtett tétnek. A hajdú-bihari lottózó Facebook-oldaláról az is kiderül, hogy a szerencsés nyertesek melyik meccsekre fogadtak.

hajdú-bihari lottózó
Hajdú-bihari lottózóban váltották ki a nyereményt
Forrás: Derecskei Sarok Lottózó/Facebook

Hajdú-bihari lottózóban vették fel a nyereményt

  • Volt, aki a török másodosztályú Serik Belediyespor–Bodrumspor meccsre fogadott arra, hogy 6 vagy annál több gól lesz. Mivel 2–4-es végeredménnyel ért véget a találkozó, így 20 ezerből 340 ezer forinttal gazdagodott.
  • A bejegyzésben egy olyan szelvényt is láthatunk, amelyen 5 mérkőzés is van. A francia élvonalbeli Lorient–Lille, a belga első osztályú Charleroi–Dender, a magyar Újpest–MTK, az azeri Zira–Kapaz, valamint a georgiai Dila Gori–Telavi találkozón is minden bejött, így a sportfogadó 5000-es téttel 203.055 forintot nyert.
  • Az egyik Tippmix-szelvényen pedig az áll, hogy két meccsen is lesz mininum négy gól. Mivel ez szintén bejött, így 60 ezer forintból 363.935 forintot vihettek haza.

Az Újpest–MTK meccs (amelyre szintén fogadtak) összefoglalója:

