Hajdú-bihari foci: Nagy a meccskínálat, Hajdúnánás–Hajdúsámson rangadó is lesz!

Hajdú-bihari foci szerelmesei a vármegyei kupameccsek után a bajnokságban ismét izgalmasnak ígérkező meccsek közül választhatnak. Összeszedtük, hogy a vármegyei I., II. és III. osztályban az első szeptemberi hétvégén milyen találkozókat rendeznek.

Hajdú-bihari focikörép: A bajnoki címvédő Hajdúnánás az előző szezonban brnzérmet szerző Hajdúsámsonnal találkozik. Fotó: Napló-archív