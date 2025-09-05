szeptember 5., péntek

Labdarúgás

1 órája

Hajdú-bihari foci: Nagy a meccskínálat, Hajdúnánás–Hajdúsámson rangadó is lesz!

Több összecsapás is kimondottan izgalmasnak ígérkezik. A hajdú-bihari focipályá ismét megtelnek élettel.

Hajdú-bihari foci szerelmesei a vármegyei kupameccsek után a bajnokságban ismét izgalmasnak ígérkező meccsek közül választhatnak. Összeszedtük, hogy a vármegyei I., II. és III. osztályban az első szeptemberi hétvégén milyen találkozókat rendeznek.

hajdú-bihari foci
Hajdú-bihari focikörép: A bajnoki címvédő Hajdúnánás az előző szezonban brnzérmet szerző Hajdúsámsonnal találkozik. Fotó: Napló-archív

HAJDÚ-BIHARI FOCIKÖRKÉP

Vármegyei I. osztály, 5. forduló

  • Péntek 18 óra: Bestrong SC – HTE (Hajdúböszörményi Városi Sport- és Rendezvényközpont)
  • Szombat 13 óra: Sárréti DSK – Balmazújvárosi FC (Sárrétudvari Sporttelep)
  • Szombat 15:30: BUSE – DEAC (Berettyóújfalui Sportpálya), Aqua-General HSE – KabaI Meteorit SE (Hajdúszoboszlói Bocskai Sporttelep) Nyíradony VVTK – Bocskai SE (Nyíradonyi Városi Sporttelep), Hajdúnánás FK – Hajdúsámson (Hajdúnánási Sporttelep), Monostorpályi SE – Püspökladányi LE (Vágó András Sporttelep)
  • Vasárnap 15:30: Létavértes SC'97 – Téglás Városi Sportegyesület (Létavértesi Sportcentrum)

 

Vármegyei II. osztály, északi csoport, 3. forduló

  • Szombat 15:30: Nyírábrány – Polgár VSE (Nyírábrányi Sportpálya), Hajdúdorog SE – Józsa SE (Hajdúdorogi Sportpálya), Hajdúhadházi FK – Görbeházi KSE (Hajdúhadházi Sportpálya)
  • Szombat 16:30: Egyeki SBSE – Tiszacsege VSE (Egyeki Sportpálya)
  • Vasárnap 15:30: Petőfi Sportegyesület – Nyírmártonfalva SE (Nyíracsádi Sportpálya)

 

Vármegyei II. osztály, déli csoport, 3. forduló

  • Szombat 15:30: Blondy FC Esztár – KSE Földes (Esztári Sportpálya), Báránd KSE – Ebesi SBKE (Bárándi Sportpálya), Biharkeresztesi VSE – Nádudvari SE (Biharkeresztes Sportpálya), NSC Nagyhegyes – Mikepércs (Nagyhegyesi Sportpálya), Konyári SE – Nagyrábé (Derecskei Sportpálya)

 

Vármegyei III. osztály, északi csoport, 3. forduló

  • Szombat 15:30: Hortobágyi LSE – Újszentmargita FE (Hortobágyi Sportpálya), Martinka – Hajdúsámson II. (Hajdúsámsoni Sporttelep)
  • Vasárnap 15:30: Hajdúhadházi FK – Álmosdi Sportklub (Hajdúhadházi Sportpálya), Bocskai SE II. – Fülöp SE (Vámospércsi Sportpálya)

 

Vármegyei III. osztály, déli csoport, 3. forduló

  • Szombat 15:30: Hajdúbagosi SE – Kismarjai SE (Hajdúbagosi Sportpálya), SRE Komádi – Hosszúpályi SE (Komádi Sportpálya)
  • Vasárnap 15:30: Sáránd SE – Bihartorda KSE (Sárándi Sportpálya), Mezősas SE – Szentpéterszeg SC (Mezősasi Sportpálya)

 

 

