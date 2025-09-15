szeptember 15., hétfő

Labdarúgás

30 perce

A hajdú-bihari csapat két játékosát is mentő vitte el – kiderült, most milyen állapotban vannak a sérültek

Nádudvarról Debrecenbe szálították őket. A hajdú-bihari csapatnál bíznak benne, hogy a meghatározó futballisták hamarosan visszatérhetnek.

Tóth Huba Elemér

A hajdú-bihari csapatok a múlt hétvégén is sok izgalmas meccset játszottak. A vármegyei II. osztályban szereplő Nádudvar ifjúsági alakulata 2–2-es dötetlent játszott a Báránddal, míg a felnőtteknél 5–2-es hazai siker született. Azonban a házigazdák mégsem lehettrtek felhőtlenül boldogok, ugyanis két játékosukat a mentő kórházba szállították – derült ki Gere Csaba vezetőedző nyilatkozatából. Utánajártunk, hogy pontosan mi történt, és milyen állapotban vannak azóta a futballisták.

hajdú-bihari csapatok
A hajdú-bihari csapatok meccsein gyakran előfordul, hogy mentőt kell hívni. Fotó: MW-archív

A hajdú-bihari csapathoz kétszer is jött a mentő

– Az U21-es kapusunk, Erdős Levente az egyik kijövetelnél ütközött az ellenfél egyik támadójával, aki már nem tudott felugrani és ráesett/lépett a sípcsontjára, ami szerencsére "csak" megrepedt. Azaz pontosan zöldgally-törést szenvedett. A kiérkező mentők a debreceni Kenézy Gyula Kórházba szállították, ahol ellátták, aznap este pedig hazaengedték – fogalmazott Gere Csaba, aki azt is megosztotta, hogy a felnőtteknél szóhoz jutó Szőllősi Benedek hogyan járt. 

Egy labdáért folyó harcban kifordult a térde. Egyik játékosunk – aki mentős – az elmozdult testrészt a helyére tette, majd a ki- (azaz vissza) érkező mentők rögzítés után őt is beszállították a kórházba. Benit is hazaengedték még aznap este

– tette hozzá.

Gere Csaba elmondta, hogy egyik sajnálatos sérülést sem előzte meg durva szabálytalanság, nem okolható senki a sérülésért, szerencsétlen mozdulatok végkifejlete volt mindkét eset.

– A fiúk pihennek, a sérüléshez képest jól vannak, bár lábra nem nagyon tudnak állni, pénteken visszük őket vissza kontrollra. Sajnos egy jó ideig nélkülöznünk kell mindkét meghatározó játékosunkat – zárta.

 


 

