Labdarúgás
53 perce
NB III.-tól a hajdú-bihari harmadosztályig: íme az utolsó szeptemberi vármegyei focikörkép!
Gólokból nem lesz hiány! Ezúttal is nagy a meccskínálat Hajdú-Biharban.
Ismét pályán a hajdú-bihari focicsapatok! Összeszedtük, hogy mikor játszik az NB III.-ban a DEAC és a DVSC II., valamint a vármegyei I., II. és III. osztályokban melyik meccseket rendezik.
HAJDÚ-BIHAR VÁRMEGYEI FOCIKÖRKÉP
- NB III. Északkeleti csoport, 9. forduló
Vasárnap 16 óra: DEAC–Gödöllő (DEAC Sporttelep)
Vasárnap 16 óra: Eger–DVSC II. (Eger, Szentmarjay Tibor Városi Stadion)
- Vármegyei I. osztály, 8. forduló
Szombat, 15 óra: Hajdúnánás–HTE(Hajdúnánási Sporttelep)
Szombat, 15 óra: Monostorpályi–Nyíradony(Vágó András Sporttelep)
Szombat, 15 óra: Püspökladány–HSE(Püspökladányi Sporttelep)
Szombat, 15 óra: Hajdúsámson–BUSE(Hajdúsámsoni Sporttelep)
Szombat, 15 óra: Bocskai SE–Létavértes SC’97(Vámospércsi Sportpálya)
Szombat, 15 óra: Kabai Meteorit–Sárréti DSK(Kabai Sportpálya)
Vasárnap, 15 óra: Téglás–Balmazújváros(Téglási Sportpálya)
Október 8., szerda, 18 óra: DEAC–Bestrong(DEAC Sporttelep)
- Vármegyei II. osztály Észak, 6. forduló
Szombat, 15 óra: Hajdúhadház–Nyírábrány(Hajdúhadházi Sportpálya)
Szombat, 15 óra: Görbeháza–Egyek(Görbeháza Sportpálya)
Szombat, 15 óra: Józsa–Nyírmártonfalva(Józsai Sportpálya)
Szombat, 15 óra: Polgár–Bestrong SC II.(Polgári Sportpálya)
Szombat, 15 óra: Tiszacsege–Petőfi SE(Tiszacsegei Tartalékpálya)
- Vármegyei II. osztály Dél, 6. forduló
Szombat, 15 óra: Konyár–Biharkeresztes(Derecskei Sportpálya)
Szombat, 15 óra: Nagyrábé–Báránd(Nagyrábé Sportpálya)
Szombat, 15 óra: Nádudvar–Derecske(Nádudvari Sportpálya)
Szombat, 15 óra: Ebes–Földes(Ebesi Sporttelep)
Vasárnap, 15 óra: Mikepércs–Blondy FC Esztár(Mikepércsi Labdarúgó Pálya)
- Vármegyei III. osztály Észak, 6. forduló
Vasárnap, 15 óra: Hajdúhadház II.–Martinka(Hajdúhadházi Sportpálya)
Vasárnap, 15 óra: Bocskai SE II.–Hortobágyi(Vámospércsi Sportpálya)
Vasárnap, 15 óra: Fülöp SE – Hajdúsámson(Fülöpi Sportpálya)
Vasárnap, 15 óra: Újszentmargita–Álmosd(Balmazújvárosi Up. Sporttelep)
- Vármegyei III. osztály Dél, 6. forduló
Szombat, 15 óra: Hajdúbagos–Sáránd SE(Hajdúbagosi Sportpálya)
Szombat, 15 óra: Kismarja–Hosszúpályi(Kismarjai Sportpálya)
Vasárnap, 15 óra: Mezősas–SRE Komádi(Mezősasi Sportpálya)
Vasárnap, 15 óra: Szentpéterszeg–Bihartorda(Szentpéterszegi Sportpálya)
